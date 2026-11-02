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Ronald Araujo est rapidement devenu l’un des favoris des supporters à Anfield, suscitant de vives spéculations sur son avenir à long terme dans le Merseyside. L’international uruguayen, prêté à Liverpool pour une saison par Barcelone cet été, s’est enfin exprimé sur la possibilité de rester définitivement au club.

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Un impact immédiat dans le Merseyside

Après avoir affiché sa frustration vers la fin de son passage comme capitaine de Barcelone, Araujo avait besoin de changer d’air. Liverpool a obtenu son prêt pour une saison, avec notamment une option d’achat de 47 millions de livres sterling.

L’Uruguayen s’est adapté sans difficulté au football anglais. Sous les ordres d’Andoni Iraola, il s’est épanoui comme arrière droit titulaire et est rapidement devenu le chouchou des supporters d’Anfield.

Garder les pieds sur terre

Malgré son immense popularité et les appels de plus en plus nombreux à le recruter définitivement, le défenseur refuse de se projeter trop loin. Dans un récent entretien accordé à Sky Sports, Araujo a salué l’accueil chaleureux de ses nouveaux supporters, tout en restant discret sur la possibilité d’un contrat à long terme.

« Je suis reconnaissant pour l’affection des gens, très reconnaissant. Vraiment, merci ! », a-t-il déclaré. « [Cependant], il reste encore beaucoup de temps. Je ne peux pas parler de l’avenir si je ne sais pas ce qui se passera lorsqu’ils prendront leur décision, car il reste encore de nombreux mois.

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« J’essaie de profiter de chaque jour, de donner tout ce que je peux, de continuer à travailler, de continuer à progresser et d’aider l’équipe pour que nous puissions remporter des titres. »

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Se concentrer sur la saison en cours

Plutôt que de s’interroger sur sa destination cet été, le joueur prêté se concentre entièrement sur la conquête de trophées avec Liverpool. Expliquant son état d’esprit, Araujo a ajouté : « Je crois vraiment en cette équipe. Nous avons une grande équipe, avec des joueurs expérimentés, des jeunes joueurs et des joueurs très talentueux. Je dois continuer à travailler et nous verrons ce qui se passera à l’avenir. »

Ses prestations sur le terrain témoignent de cet engagement. Un but mémorable en Ligue des champions contre Villarreal a déclenché des scènes de liesse dans les tribunes. Il a ensuite livré deux prestations défensives magistrales consécutives contre Brighton et Chelsea, qui lui ont chacune valu le titre d’homme du match.

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Rebondir en Europe

La tâche immédiate d’Araujo sera d’aider Liverpool à réagir après une défaite frustrante 1-0 contre Arsenal. Liverpool retrouve la Ligue des champions mercredi soir avec un déplacement difficile chez Fenerbahce en phase de ligue.

Il sera essentiel pour lui de maintenir son niveau de jeu exceptionnel lors de ce rendez-vous européen crucial. Si le défenseur continue de se distinguer, ses liens de longue date avec Barcelone ne feront que s’affaiblir davantage au fil de la saison.