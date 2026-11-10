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Le défenseur central de Liverpool Ronald Araujo a prévenu ses coéquipiers uruguayens que leur grand rival, l’Argentine, reste une équipe redoutable malgré la récente retraite internationale de Lionel Messi. Actuellement prêté à Liverpool par Barcelone, il se prépare à affronter la sélection argentine vendredi à La Bombonera, lors d’un match amical de prestige.

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La Celeste mise en garde contre un dangereux excès de confiance

Araujo a appelé la Celeste à ne pas sous-estimer ses voisins sud-américains avant le match amical de vendredi à Buenos Aires, après les adieux de Messi à la sélection le mois dernier. Privé de la Coupe du monde 2026 par une blessure, le défenseur a retrouvé son meilleur niveau en Angleterre depuis son arrivée à Liverpool, en prêt de Barcelone. L’Uruguayen connaît bien Messi : ils ont partagé le terrain 34 fois au Camp Nou et remporté ensemble la Coupe du Roi 2020-2021.

La légende argentine laisse un héritage durable en sélection

Actuel joueur de l’Inter Miami, Messi a fait ses adieux au football international le 6 octobre, lors d’une victoire 3-0 contre le Bénin à l’Estadio Monumental devant 85 000 spectateurs. Auteur d’un but et de deux passes décisives, il a conclu ses 21 années avec l’Albiceleste sur un bilan de 126 buts en 208 sélections, ainsi qu’une Coupe du monde 2022, une Finalissima 2022 et deux titres en Copa América.

S’exprimant devant les journalistes à son arrivée à l’aéroport international de Carrasco, Araujo a insisté sur la nécessité pour le groupe de rester ambitieux : « C’est vrai que c’est un match amical, mais il est important pour notre progression. On progresse grâce aux victoires. Nous avons l’effectif pour affronter l’Argentine, qui est l’une des meilleures équipes du monde, et nous abordons ce match avec l’envie de réaliser une grande performance. »

À propos d’une Argentine désormais privée de son ancien joueur emblématique, il a ajouté : « Elle a perdu le meilleur joueur du monde, mais l’Argentine compte de jeunes joueurs d’une immense qualité. C’est une grande puissance et elle le restera toujours. »

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Le retour au pays réjouit le cadre de la sélection

Ravi de rentrer au pays alors qu’il brille à Anfield, Araujo a déclaré : « Je prends du plaisir, et c’est le plus important. J’ai vraiment hâte de disputer ces matches amicaux et de tout donner. »

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Araujo a révélé que, lors de leur récente tournée en Asie, les membres de la sélection avaient discuté de l’importance de jouer au moins un match à domicile, un souhait qui se concrétisera pendant cette trêve face à la République dominicaine à Maldonado : « C’est quelque chose de spécial. Il était important de venir en Uruguay et d’être proches des nôtres. Nous sommes heureux que cela ait pu se faire. Nous irons d’abord en Argentine, puis nous rentrerons au pays pour que les supporters puissent en profiter et que nous puissions montrer notre football sous cette nouvelle direction. »

Saluant les premiers effets du travail du sélectionneur Diego Forlan, Araujo a ajouté : « Il s’est montré très accessible dans ses échanges avec chaque joueur. Il a lui-même été un joueur emblématique, donc il sait ce qu’il peut apporter. C’est formidable d’avoir le soutien de l’entraîneur ; les choses deviennent beaucoup plus faciles une fois sur le terrain. »

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Forlan compose avec les absences pour deux rencontres

Forlan a convoqué pour la première fois en équipe première le gardien d’Albion Sebastian Jaume et l’attaquant du Philadelphia Union Bruno Damiani. Il doit toutefois se passer des blessés Brian Rodriguez, Manuel Ugarte et Nahitan Nandez, ainsi que de Miguel Merentiel, qui disputera la finale de la Copa Sudamericana avec Boca Juniors le 21 novembre.

Le 197e Clásico del Río de la Plata, vendredi, fait suite à une défaite 1-0 en qualifications pour la Coupe du monde le 21 mars 2025. L’Uruguay recevra ensuite la République dominicaine mardi au Campus de Maldonado, après avoir remporté leur seule précédente confrontation 1-0 le 10 octobre 2025.