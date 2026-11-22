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Selon Ron Jans, Ruben van Bommel a un grand avenir devant lui. L’attaquant du PSV a fait forte impression contre le NEC (victoire 1-4) et frappe de plus en plus fort à la porte de la sélection néerlandaise.

Lors des deux dernières trêves internationales, Van Bommel figurait déjà dans le groupe des Pays-Bas retenu par le sélectionneur Xavi Hernández, mais une place de titulaire n’est pas encore à l’ordre du jour. Cody Gakpo reste le premier choix au poste d’ailier gauche.

Jans a pourtant une grande confiance en Van Bommel. Ces derniers mois, plusieurs jeunes joueurs ont fait leurs débuts en sélection néerlandaise, mais aucun d’eux n’est vraiment parvenu à s’y imposer définitivement. Jans pense que Van Bommel est en train d’y arriver.

« Nous avons plusieurs jeunes joueurs qui ont fait leurs débuts en sélection néerlandaise. La pression augmente alors. Il y en a un qui fait ses preuves chaque semaine : Ruben van Bommel », commence-t-il sur NOS Studio Sport.

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« C’est un joueur qui peut aussi déborder son adversaire grâce à sa vitesse. Il sait attaquer la profondeur, avec et sans ballon. Ses adversaires tombent à la renverse ! Ils essaient de le suivre, mais ils n’y arrivent tout simplement pas. »

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« Ce n’est pas la première fois qu’il fait ça », affirme Jans en regardant les images de Van Bommel lors de NEC-PSV. « Il le montre aussi au niveau international. Il distance tout le monde ! Il est beaucoup plus rapide que son père. »

« J’espère vraiment qu’il restera en forme, poursuit Jans. Il pourra alors encore accomplir de très belles choses pour le PSV et pour le football néerlandais. Il a tellement de puissance. »

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Si Van Bommel a surtout reçu des compliments après sa prestation contre le NEC, l’entraîneur Peter Bosz avait tout de même quelques remarques à faire. « Je trouve qu’il peut encore beaucoup mieux exploiter sa vitesse », a-t-il déclaré d’un ton critique samedi soir en conférence de presse.

« Quand on est tellement plus rapide que son adversaire, on peut en tirer encore davantage. Ses coéquipiers doivent le chercher plus souvent, mais il doit lui aussi mieux repérer les situations dans lesquelles il peut devenir dangereux. Il est tellement bon. Il déborde peut-être deux ou trois fois par match aujourd’hui, mais il faut vraiment que ce soit douze ou treize fois. Il doit en tirer le maximum », a conclu Bosz.