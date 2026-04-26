Ron Jans explique ce qu’il a répondu aux supporters furieux du FC Utrecht après la lourde défaite contre Excelsior

À l'issue de la rencontre Excelsior – FC Utrecht, Ron Jans n'a, sans surprise, pas caché sa déception. Les Domstedelingen ont proposé une prestation très faible à Rotterdam et ont logiquement sombré sur le score sans appel de 5-0.

Noah Naujoks a ouvert le score pour Excelsior dès la 11^e minute. La situation s’est ensuite dégradée pour les visiteurs : Matisse Didden a écopé de deux cartons jaunes en quelques minutes, puis Derensili Sanches Fernandes (doublé), Irakli Yegoian et Lennard Hartjes ont alourdi le score, fixant le résultat final à 5-0.

Après la rencontre, Jans a confié à ESPN qu’il n’avait pas vu venir cette déroute. « Il est 12 h 15, dimanche, il fait beau, l’équipe tourne bien, le travail est plutôt bon… Mais là, c’était vraiment nul », a déclaré l’entraîneur.

« Ils ont tout simplement mérité leur victoire. Nous n’avons pas été à la hauteur, nous avons défendu à distance. Au début, nous avons réussi quelques montées dangereuses, mais la passe décisive n’était pas au rendez-vous… À dix contre onze et menés 2-0, on essaie encore de renverser la situation à la mi-temps, mais après le 3-0, c’était fini. »

Après le match, Jans est allé saluer les supporters utrechtois présents et leur a présenté ses excuses : « Je leur ai dit que j’étais désolé, c’était nul. »

Dans le vestiaire, il s’est contenu : « Je leur ai dit que ce n’était pas notre niveau, pas ce que nous voulons être. »

« Mais demain, en réunion de débriefing, nous y reviendrons. Car c’est inacceptable et cela exige une réaction. Nous pouvons faire beaucoup mieux, et nous devons inverser la tendance », conclut-il.