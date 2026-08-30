Ron Jans compatit avec Anthony Correia, durement touché, comme il l’a fait savoir dans NOS Studio Sport. L’entraîneur vit un véritable début cauchemardesque au FC Utrecht, avec le 1-6 concédé dimanche contre le PSV comme point le plus bas absolu.

« Je dois dire que ça me fait mal », confie Jans. « Parce que j’ai passé une période formidable au FC Utrecht. Donc il faut rester unis et se battre », conseille-t-il.

Pour Jans lui-même, tout n’a pas toujours été rose à Utrecht non plus. L’entraîneur a connu une période difficile la saison dernière, avec neuf matches sans victoire, et peut se mettre à la place de Correia dans ce qu’il ressent actuellement.

« Je vois ces images de Correia et de Willem Janssen. J’ai aussi vu ça chez moi en janvier. Ce n’était vraiment pas bon non plus, mais je me suis dit : bon, si le leader affiche cet état-là… Alors le lendemain matin, j’ai montré ces images au groupe. »

« Puis j’ai dit : “Écoutez, c’est comme ça sur le moment, mais maintenant nous allons rester unis et nous battre. Nous allons nous en sortir.” C’est ce que vous voyez maintenant aussi. Alors il faut que cela arrive lors du prochain match », l’encourage-t-il à rester positif.

Les Domstedelingen occupent l’avant-dernière place de l’Eredivisie avec un point pris lors des quatre premières journées. La semaine prochaine, Utrecht recevra Go Ahead Eagles.