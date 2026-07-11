Christian « Cuti » Romero, défenseur de l’équipe d’Argentine, a raconté les coulisses de son but marqué contre l’Égypte en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Il a précisé que sa montée offensive n’était pas dictée par l’entraîneur Lionel Scaloni, mais dictée par les circonstances du match.

Son but, inscrit alors que l’Argentine était menée 2-0, avait permis aux siens de renverser la vapeur et de l’emporter 3-2, synonyme de qualification pour les quarts de finale.

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Interrogé au sujet de son but, le premier de l’Argentine dans la rencontre, Romero a confié au journal argentin « Diario Ole » : « Mon déplacement en attaque n’était qu’un élan émotionnel ; ce sont les circonstances du match qui vous y obligent, quand vous êtes menés 2-0, ce n’était pas une stratégie prévue par le staff technique. »

Le défenseur de Tottenham a ajouté, sur le ton de la plaisanterie : « Si Scaloni me voit jouer à nouveau en attaquant, il va me tuer. »

Grâce à ce succès spectaculaire face aux Pharaons, l’Argentine affrontera la Suisse, qui a éliminé la Colombie aux tirs au but. Le vainqueur de cette rencontre défiera ensuite le gagnant du match Norvège-Angleterre.



