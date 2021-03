Romelu Lukaku : "Quitter Manchester United pour l'Inter Milan m'a fait passé un niveau"

Intenable sous les couleurs de l'Inter Milan, Lukaku estime que rejoindre la Serie A a été sa meilleure décision. Il y a trouvé une certaine exigence.

Romelu Lukaku affirme que quitter Manchester United pour l'Inter l'a aidé à atteindre «un autre niveau», l'attaquant belge profitant de la période la plus productive de sa carrière.

Le joueur de 27 ans a marqué 24 buts en seulement 33 apparitions cette saison, ces efforts s'ajoutant aux 34 qu'il a réussi lors de sa première campagne à San Siro en 2019-20.

Lukaku est, à la suite d'une période de test à Old Trafford, devenu l'un des attaquants les plus prolifiques de la planète, avec un changement d'approche après avoir fait ses adieux à l'Angleterre en l'aidant à prendre position parmi l'élite mondiale.

Discutant de sa belle forme avec le nutritionniste de l’Inter Matteo Pincella sur la façon dont le régime alimentaire lui a permis d'améliorer son rendement, Lukaku a déclaré:

"J'adore les glucides et j'adore les pommes de terre, les patates douces et le riz noir, mais je ne mange pas beaucoup de pâtes."

"J'ai toujours été un joueur explosif avec des muscles, mais l'Italie m'a amené à un autre niveau. Je ne me suis jamais senti aussi fort. J'ai atteint un autre niveau, physiquement et mentalement."

"Je consomme beaucoup de glucides après les matchs. La plupart du temps, je mange deux paquets de gnocchi, cela dépend de ce que le chef a préparé. Ils agissement rapidement et ils m'aident beaucoup."

"Je ne change pas beaucoup ma façon de manger, car la façon dont nous jouons nous devons avoir un physique très fort, nous courons beaucoup. Depuis que j'ai suivi ce style de vie, je me sens mieux sur le terrain, je me sens plus réactif et plus rapide."

L'international belge a trouvé la cible à 58 reprises en 84 sorties pour les Nerazzurri. Il est à la recherche du Soulier d'Or de Serie A cette saison, avec son parcours de 18 buts dans l'élite italienne, ce qui le place à la deuxième position derrière Cristiano Ronaldo et ses 20 unités.

Mais pourquoi Lukaku a-t-il quitté Man Utd?

La décision a été prise de quitter Old Trafford à l'été 2019, car une place de titulaire n'était plus garantie sous Ole Gunnar Solskjaer.

Des questions avaient été posées à Lukaku tout au long de son séjour à Manchester, et bien qu'il ait réussi à marquer 42 buts en 96 matchs, il n'a jamais vraiment convaincu et a été autorisé à passer à autre chose car Anthony Martial a hérité du maillot n ° 9 à United.