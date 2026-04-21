Romelu Lukaku n’est plus le bienvenu à Naples : le Belge doit s’acquitter d’une amende exorbitante

Selon plusieurs médias italiens, dont La Gazzetta dello Sport, Romelu Lukaku s’apprête à quitter Naples. L’attaquant belge devra s’acquitter d’une amende de 150 000 euros, soit 20 % de son salaire mensuel brut.

Fin mars, l’avant-centre avait déjà irrité la direction napolitaine en quittant le rassemblement de la Belgique pour soigner sa blessure à la cuisse, puis en décidant de rester dans son pays malgré l’opposition du club et de l’entraîneur Antonio Conte.

Conte souhaitait en effet que l’attaquant poursuive sa convalescence à Naples. Selon Sky Sports Italia, le club envisageait déjà à ce moment-là de lui infliger une lourde amende, estimant qu’il avait violé les règles internes strictes encadrant le comportement des joueurs et les protocoles de récupération.

Lundi, son agent a rencontré la direction du champion d’Italie et aurait obtenu l’assurance que le joueur pourrait partir cet été.

Âgé de 32 ans, l’avant-centre souffre d’une blessure à la cuisse depuis le début de la saison, mais espère tout de même prendre part à la Coupe du monde cet été.

À ce jour, il n’a disputé que 64 minutes et inscrit un seul but en sept matchs toutes compétitions confondues. Son manque de rythme a été l’une des principales raisons de sa décision de renoncer aux matchs amicaux de la Belgique contre les États-Unis et le Mexique.