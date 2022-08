Romelu Lukaku : "Je suis revenu à l'Inter pour gagner le Scudetto"

De retour à l'Inter Milan, Romelu Lukaku se sent comme un leader chez les Nerazzurri et vise très haut pour la saison à venir.

Romelu Lukaku est prêt à entamer son deuxième chapitre avec le maillot des Nerazzurri. Après une année décevante sous le maillot de Chelsea, l'attaquant belge veut se racheter rapidement en retrouvant les couleurs de l'Inter, celles avec lesquelles il a remporté un Scudetto lors de son passage entre 2019 à 2021, marquant 64 buts en 95 matchs. A Milan, l'ancien attaquant des Blues cherche à se racheter rapidement après une année compliquée.

Lukaku revanchard

"La saison à Chelsea m'a donné une motivation supplémentaire pour faire encore mieux qu'avant. Je pense qu'en un an, les gens ont oublié ce que je peux faire sur le terrain. C'est une sorte de colère que j'ai en moi. L'équipe n'a pas gagné l'année dernière, alors nous espérons tous faire mieux et ramener quelque chose à la maison", a indiqué Romelu Lukaku à DAZN.

Chelsea : Koulibaly explique l'échec du retour de Lukaku

À l'été 2021, il fait ses adieux à l'Inter pour revenir à Chelsea, cette fois dans un rôle de premier plan. Mais les choses ne se sont pas passées sans heurts : "Quand je suis parti, j'avais en tête d'obtenir une revanche avec Chelsea. Quand j'étais jeune, j'avais onze ans à Chelsea et je voulais revenir pour jouer un rôle de premier plan. En mars, j'ai entendu qu'il y avait une chance de revenir ici, je n'ai rien dit et vers la fin de la saison, nous avons fait un excellent travail avec le club et j'ai pu revenir à l'Inter."

"Après le dernier match, j'ai commencé à réfléchir à ce qui était la meilleure situation pour moi. La saison pour moi à Chelsea a été difficile et je pensais que les choses ne s'amélioreraient pas non plus à l'avenir, alors j'ai décidé de revenir ici", a ajouté le Belge. Lukaku a retrouvé une équipe de l'Inter encore plus solidaire et avide de victoires.

"A l'Inter, chaque match est une question de vie ou de mort"

"Je dois m'intégrer dans l'équipe de la meilleure façon possible. Maintenant, nous jouons différemment ici car les choses changent dans le football. Je dois comprendre la forme de l'entraîneur, pendant toute l'année j'ai eu des contacts avec les joueurs, pour moi c'est comme si je n'étais jamais parti. Tous les joueurs ont encore plus envie de gagner. Chaque match est une question de vie ou de mort, j'aime ça. Nous sommes une équipe encore plus unie", a analysé Romelu Lukaku.

MERCATO | L'Inter Milan officialise le départ d'Alexis Sanchez

La première personne à qui il a parlé de son retour à l'Inter : son camarade d'attaque, Lautaro Martinez. "Nous nous sommes écrit de nombreuses fois. Il a été le premier à qui j'ai parlé, puis aussi Dimarco, Bastoni et les autres. Nous nous sommes dit que nous devions faire encore mieux qu'avant pour atteindre les objectifs car les autres équipes sont devenues plus fortes. Dès le premier jour, j'ai compris que ses qualités peuvent m'aider et que les miennes peuvent l'aider. Nous ne sommes pas des attaquants égoïstes, je sais quand c'est le jour de Lautaro et pas le mien, alors j'essaie de l'aider à marquer pour ramener les matchs à la maison. Nous avons la même envie de gagner des matchs et nous savons qu'ensemble nous pouvons faire la différence".

Romelu Lukaku a été très clair sur les ambitions qu'il a pour l'Inter Milan pour la saison à venir : "Je ne me soucie pas du classement des buteurs, je ne pense qu'au Scudetto. Nous sommes à l'Inter, ici nous jouons pour le Scudetto pas pour des trophées individuels. L'Inter, Anderlecht et Everton sont les équipes qui m'ont donné l'opportunité d'être le joueur que je suis aujourd'hui. C'est normal que je fasse aussi tout pour l'Inter".