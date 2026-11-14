Romario s’en prend à Ancelotti et demande au président de la fédération de le limoger : « Tu n’es pas à la hauteur du Brésil ! »

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La défaite du Brésil en amical face au Japon vaut à Carlo Ancelotti de nombreuses critiques. La plus virulente vient de l’ancienne star brésilienne Romario, qui a réclamé son limogeage dans la presse.

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La journée pouvait difficilement plus mal tourner pour Carlo Ancelotti. Le sélectionneur du Brésil a quitté le match amical contre le Japon aujourd’hui avec une défaite 3-2 concédée après la 90e minute, une expulsion et des déclarations polémiques à l’encontre de l’arbitre, mais surtout sous le feu de critiques virulentes, y compris de la part d’anciens grands joueurs de la sélection. Au Brésil, celles de l’ancien champion du monde Romario ont également fait grand bruit.

LE MATCH : C’est évidemment la prestation du Brésil qui fait débat. Face au Japon, l’équipe n’a pas offert un spectacle digne de son nom, au point de se retrouver menée de deux buts dès les 19 premières minutes, après les réalisations de Kubo et Nakamura. La note positive reste sans aucun doute la réaction signée Vinicius Junior. Lui aussi souvent critiqué, il a retrouvé le chemin des filets non pas une, mais deux fois, avec un doublé aux 33e et 75e minutes. Les débuts du latéral de l’Inter Carlos Augusto n’ont pas été bons, mais toute la défense a fait pire à la 91e minute, lorsque Sakamoto a inscrit le but décisif pour les Japonais, au milieu des vives protestations brésiliennes et avec les expulsions de Raphinha et d’Ancelotti lui-même.

L’ACCUSATION DE ROMARIO : « C’EST FINI ! » En juillet déjà, après l’élimination face à la Norvège lors de la Coupe du monde 2026, Romario avait réclamé le départ d’Ancelotti, qualifiant cette prestation de « honte ». Aujourd’hui, comme le rapporte la Gazzetta dello Sport, il en a rajouté une couche :

« Ancelotti, c’est fini ! Prends tes affaires et va-t’en ! Personne ne remet en question ton parcours. Tu es l’un des plus grands entraîneurs que le football mondial ait jamais connus, mais tu l’as prouvé en club. Avec la sélection brésilienne, jusqu’ici, tu n’as pas montré que tu étais à la hauteur. Nous n’en pouvons plus ! »

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UNE ACCUSATION ÉGALEMENT POLITIQUE : Les propos de Romario prennent aussi une dimension politique, puisqu’il est sénateur du gouvernement brésilien. S’adressant directement au président de la fédération brésilienne de football, Samir Xaud (42 ans), le champion du monde 1994 l’a appelé à limoger Ancelotti avec effet immédiat :



« Samir, tu es jeune, brésilien, et je crois que tu veux le bien de notre football. Mais le moment est venu de montrer que tu as le courage de prendre une décision. Renvoie Ancelotti ! On ne peut pas plaisanter avec le maillot de la sélection brésilienne. Nous ne pouvons pas courir le risque de gâcher une autre Coupe du monde. Le moment d’agir, c’est maintenant. »