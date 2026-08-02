Le journaliste italien Fabrizio Romano, spécialiste du marché des transferts, a confirmé que les négociations entre le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid concernant le recrutement de l'attaquant Julian Alvarez se poursuivront dans les prochains jours.

Selon le journal espagnol « Sport », Romano s'est exprimé lors de sa présence dans le carré final du Mondial de la Kings League à Milan, une compétition créée par Gerard Piqué. Le journaliste italien a alors exprimé sa grande admiration pour l'ancienne star du Barça : « J'ai toujours été l'un de ses plus grands admirateurs. »

Interrogé sur le transfert qui l'a le plus surpris cet été, Romano a répondu qu'il s'agissait de l'arrivée de Cucurella au Real Madrid.

Questionné sur le meilleur transfert réalisé jusqu'à présent lors de ce mercato estival, Romano a choisi celui de Morgan Rogers à Chelsea, en expliquant ses raisons : « Parce que c'est un joueur de très haut niveau et qu'il a rejoint une équipe idéale pour lui. »

Concernant le plus grand scoop de sa carrière, Romano a déclaré : « L'arrivée de Tuchel au Bayern Munich, car personne ne s'y attendait. De même, le transfert de Cucurella au Real Madrid cet été était quelque chose d'incroyable. »

Lorsqu'on a demandé au journaliste italien quelle star il choisirait de recruter s'il était président d'un club, il s'est d'abord interrogé : « Dans le football ou dans la Kings League ? Dans la Kings League, j'adorerais signer Gerard Piqué, j'ai toujours été un grand admirateur de Gerard et j'aimerais l'avoir dans ma ligne défensive. »

Au niveau du football professionnel, Romano a en revanche opté pour un jeune joueur : « Lamine Yamal, c'est un joueur unique en son genre. »

Au sujet de la possibilité pour le FC Barcelone de recruter un nouvel attaquant, Romano a affirmé : « Oui, je pense qu'ils finiront par signer un attaquant. Pour l'instant, ils attendent de voir ce qui va se passer avec Julian Alvarez, mais l'intention est bien de faire venir un attaquant. »

Interrogé pour savoir si Alvarez était l'option privilégiée pour ce poste, Romano a précisé : « Ils vont essayer de le signer, c'est certain. Quant à la possibilité de conclure ou non l'affaire, cela dépend davantage de l'Atlético de Madrid que du Barça, mais les négociations vont se poursuivre entre les deux clubs. »

Enfin, sur le nombre de messages qu'il reçoit chaque jour via l'application WhatsApp, Romano a indiqué : « Je ne sais pas, un nombre absolument colossal. J'ai entre 80 et 90 conversations ouvertes, il y a donc toujours quelque chose. »