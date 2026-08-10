Romance aux lourdes conséquences, bagarre avec des collègues et Aston Martin détruite ! L’histoire folle du Lord Bendtner

S’il fallait résumer la vie et la personnalité de Nicklas « Lord » Bendtner en une seule anecdote, c’est sans doute celle-ci qu’il faudrait retenir. Elle remonte à son époque de jeune talent prometteur à Arsenal.

À la demande de l’entraîneur Arsene Wenger, le psychologue Jacques Crevoisier faisait alors passer chaque année des tests psychométriques à tous les joueurs d’Arsenal, afin d’en apprendre davantage sur leurs traits de caractère. « L’une des catégories s’appelait “perception de ses propres capacités”, c’est-à-dire à quel point le joueur s’évalue bien lui-même », a raconté plus tard Crevoisier. « Sur une échelle de un à neuf, Bendtner a obtenu dix. Nous n’avions encore jamais vu ça. » L’adjoint de Wenger, Pat Rice, était assis à côté de Crevoisier pendant le test de Bendtner et avait eu toutes les peines du monde à contenir son rire.

« Quand Bendtner rate une occasion, il est toujours intimement persuadé que ce n’était pas de sa faute », jugeait Crevoisier. « On pourrait dire que c’est un problème. Jusqu’à un certain point, cela peut aussi l’être. Mais on peut aussi voir les choses autrement : ce joueur possède une capacité remarquable à se relever après les revers. »

Bienvenue dans le monde de Nicklas Bendtner. L’homme qui s’est lui-même qualifié de « l’un des meilleurs attaquants du monde ». Celui qui a partagé une photo de lui avec le Ballon d’Or. Celui qui, en réalité, n’a été ni l’un ni obtenu l’autre. Celui qui, à 21 ans, a entamé une relation avec une femme de 34 ans issue d’une famille noble danoise, ce qui lui a valu le surnom de « Lord ». Celui qui s’est accroché avec des coéquipiers, a détruit des voitures, dilapidé de l’argent, porté un bracelet électronique, mis un terme prématuré à sa carrière sans grands succès sportifs. Celui qui est devenu plus célèbre que ses qualités footballistiques ne l’auraient laissé penser. Bienvenue dans le monde d’un véritable rebelle.

Bendtner à Arsenal : dispute avec Thierry Henry, bagarre avec Emmanuel Adebayor

Bendtner a grandi dans la capitale danoise, Copenhague, mais a rejoint dès l’âge de 17 ans le centre de formation d’Arsenal à Londres. C’était en 2005, et l’Arsenal de Wenger était alors l’une des meilleures équipes du monde. Peu après son arrivée, Bendtner a été autorisé à se montrer lors d’un match d’entraînement avec les professionnels. C’est ainsi qu’il le raconte dans son livre « Both Sides ».

La consigne était la suivante : deux touches de balle maximum. Quand l’icône du club Thierry Henry a touché le ballon trois fois, Bendtner, selon son propre récit, a immédiatement protesté avec véhémence. L’adjoint d’Arsenal, Rice, a ignoré ses protestations, après quoi Bendtner a lui-même touché le ballon trois fois, avant qu’un coup franc ne soit sifflé contre lui. Face à cette injustice criante, il se serait plaint avec encore plus de vigueur, ce qui a conduit à un échange verbal houleux avec Henry. Bonjour à tous, voici le Lord en devenir !

Après un prêt réussi à Birmingham City, pensionnaire de deuxième division, Bendtner a intégré définitivement l’équipe première d’Arsenal en 2007, à l’âge de 19 ans. Le colosse d’1,93 m impressionnait par sa puissance physique et son jeu de tête. Bendtner a inscrit ses premiers buts et reçu ses premiers coups, lors d’une bagarre sur le terrain. C’était dans un derby du nord de Londres contre Tottenham. Son adversaire : son coéquipier Emmanuel Adebayor, qui a finalement atteint Bendtner d’un coup de tête. « Le sang a jailli et mon nez a gonflé », a raconté Bendtner. Le motif exact ? Il n’a jamais été éclairci définitivement, les deux ne s’entendaient tout simplement pas.

Au cours des années suivantes, Bendtner a certes régulièrement joué avec Arsenal, mais il n’est jamais parvenu à franchir le cap pour devenir un titulaire indiscutable et un buteur fiable. Et pourtant : « Si on me demande si je fais partie des meilleurs attaquants du monde, je réponds “oui”, parce que j’en suis convaincu », expliquait Bendtner. Une seule chose dans son jeu restait encore perfectible : « Les buts sont la seule chose qui me manque encore. »

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Comment Nicklas Bendtner est devenu Lord, avant de dilapider son argent

Plus encore que des buts, Bendtner a fourni des histoires spectaculaires en dehors du terrain. En 2009, celui qui avait alors 21 ans a entamé une relation avec Caroline Fleming, de 13 ans son aînée, mannequin, animatrice, descendante en ligne directe du héros naval danois Niels Juel et membre d’une famille noble immensément riche. Les deux s’étaient rencontrés dans le cadre d’une émission de téléréalité dans laquelle Fleming rénovait son château. De cette romance, Bendtner a conservé un fils et le surnom de « Lord ».

Ou encore cette histoire : après avoir réduit en miettes son Aston Martin en 2010, il est sorti indemne de la voiture, s’est déshabillé entièrement et a vérifié dans le rétroviseur qu’il avait lui-même arraché si son corps avait subi la moindre blessure. La nudité a toujours été un vrai sujet chez Bendtner. À la sortie d’une boîte de nuit à Manchester, il a été photographié le pantalon baissé. Une fois, il a publié sur les réseaux sociaux une photo de lui sur laquelle il ne portait aucun vêtement, hormis un soutien-gorge placé au niveau de ses parties génitales.

Bendtner gagnait beaucoup d’argent et le dépensait aussitôt. Il a un jour payé 150 000 livres pour une caisse de vin et a perdu au total environ sept millions d’euros dans les casinos, comme il l’a reconnu après la fin de sa carrière. « Une fois qu’on s’est habitué à la montée d’adrénaline du football, il est très difficile de la retrouver ailleurs », a déclaré Bendtner. « C’est aussi pour cela qu’on joue, pour ressentir cette sensation. Mais on ne l’obtient que lorsque l’enjeu est très élevé. »

Bendtner n’a pas seulement perdu beaucoup d’argent dans les jeux d’argent, mais aussi devant divers tribunaux. Lors de l’Euro 2012, après un but marqué pour le Danemark contre le Portugal, il a montré son sous-vêtement. Le nom de son sponsor personnel, opportunément un opérateur de paris, y était imprimé. L’UEFA l’a suspendu pour un match, en plus de lui infliger une amende de 100 000 euros. Une somme similaire a été exigée après une conduite en état d’ivresse à Copenhague.

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Le passage raté de Nicklas Bendtner au VfL Wolfsburg

Lors de la saison 2012-2013, Bendtner a déçu durant un prêt d’un an à la Juventus Turin, mais a tout de même remporté le championnat d’Italie. Il a ensuite passé un an sur le banc d’Arsenal avant de rejoindre le VfL Wolfsburg librement en 2014. « Tout le monde mérite une chance de repartir de zéro », avait déclaré l’entraîneur Dieter Hecking. Bendtner l’a gâchée de manière impressionnante.

À Wolfsburg, il portait le numéro 3, inhabituel pour un attaquant, et a inscrit trois buts en Bundesliga en un an et demi. Et en dehors du terrain ? Bendtner a posé publiquement avec sa Mercedes, un lourd écart dans un club appartenant à Volkswagen. Parallèlement, il a mis une ambiance explosive lors d’une célèbre soirée d’équipe.

« Il a commandé des bouteilles de champagne et en a aspergé partout », a raconté plus tard son ancien coéquipier Maximilian Arnold à Bild. « Ensuite, il a voulu payer par carte. Mais à Wolfsburg, dans le club, on ne pouvait pas payer par carte. Et il n’avait pas assez d’argent liquide sur lui. Il a dû appeler Schäfi (le coéquipier Marcel Schäfer, ndlr) à trois ou quatre heures du matin, et Schäfi a dû apporter l’argent. » En avril 2016, le contrat de Bendtner a été résilié de manière anticipée. Le manager Klaus Allofs a qualifié Bendtner de « danger pour notre communauté ».

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Nicklas Bendtner a mis fin à sa carrière professionnelle à 31 ans

À ce moment-là, le rapport entre les performances sportives et les frasques avait depuis longtemps totalement déraillé. Au lieu de travailler à la carrière de Nicklas Bendtner, il alimentait le personnage culte de Lord Bendtner. En 2015, il a partagé sur Instagram un photomontage le montrant avec le Ballon d’Or. Peu après, il a utilisé ce montage pour se porter, sur le ton de la plaisanterie, candidat au poste de Premier ministre danois. Afin que Bendtner, malgré sa séparation déjà effective d’avec Fleming, puisse continuer à se faire appeler officiellement « Lord », le tabloïd danois Se og Hor lui a acheté pour rire un pied carré de terrain en Écosse.

Après son départ de Wolfsburg, Bendtner a terminé sa carrière à Nottingham Forest, Rosenborg Trondheim et dans son club formateur du FC Copenhague. À la suite d’une agression contre un chauffeur de taxi, il a dû porter temporairement un bracelet électronique en 2019. En janvier 2020, il a fait ses adieux au football professionnel à seulement 31 ans.

Peut-être que Bendtner a beaucoup trop peu tiré de son talent, pourtant indéniable, à cause de toutes ses frasques. Mais cela ne semble pas avoir nui à sa célébrité, bien au contraire. Aujourd’hui, Bendtner est au Danemark consultant TV, figure publicitaire et invité régulier de talk-shows et d’émissions de téléréalité. À défaut de l’être sur le plan sportif, le Lord fait au moins partie, grâce à son surnom mondialement connu, de l’aristocratie du football aux côtés de Kaiser Franz Beckenbauer, King Eric Cantona, Prinz Poldi et O Rei Pele.