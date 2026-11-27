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Ryan Friedkin est attendu à Trigoria pour accélérer le mercato hivernal de la Roma. Le vice-président exécutif du club, fils du propriétaire Dan, doit faire le point sur plusieurs dossiers : le mercato, le fair-play financier et le stade.

La Gazzetta dello Sport écrit que cette visite pourrait aussi être l’occasion d’entamer des discussions en vue de la prolongation du contrat de l’entraîneur Gian Piero Gasperini, actuellement lié au club jusqu’en juin 2028 et rémunéré 5 millions d’euros nets par an. Une somme qui fait déjà de lui l’entraîneur le mieux payé de Serie A, à égalité avec Luciano Spalletti, de la Juventus.

En attendant, Gasperini espère deux renforts pour janvier : un joueur de couloir gauche et un milieu offensif. Son rêve reste le Brésilien du Real Madrid, Endrick, également convoité par l’AC Milan.

Il Corriere dello Sport écrit que Dan Friedkin entretient d’excellentes relations avec le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, et s’inspire de son projet pour investir dans les jeunes talents grâce à une grande académie.

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Le club français dispose à Poissy, à environ une demi-heure du centre de Paris, d’un campus qui a coûté plus de 300 millions d’euros. Inauguré le 21 novembre 2024, il compte environ 200 employés, 17 terrains parfaitement entretenus, dont 7 réservés aux équipes de jeunes, ainsi que des espaces consacrés à la préparation physique, à la récupération et au suivi des performances.

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Il comprend également un centre éducatif intégré, avec des enseignants, des tuteurs et du personnel spécialisé. L’usage de la technologie y est aussi encadré : les moins de 15 ans peuvent utiliser leur smartphone une heure par jour, tandis que les plus âgés doivent remettre leur téléphone le soir. Dans les salles de loisirs, des pianos côtoient les baby-foot et les tables de football de table.

Le modèle est celui des universités américaines : « Des hommes d’abord, des joueurs ensuite. » L’une des premières citations que découvrent les visiteurs est signée Steph Curry, star de la NBA : « Le succès n’est pas le fruit du hasard, mais d’un choix. » Le projet repose sur trois piliers : la formation sportive, l’enseignement scolaire et le développement personnel. En 2026, 97 % des jeunes ont réussi le baccalauréat, l’examen qui clôt les études secondaires françaises.

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L’objectif idéal reste de devenir professionnel, à Paris ou dans un autre club. Les chiffres sont parlants : 10 joueurs formés à l’académie ont disputé des matches avec l’équipe première lors de la saison 2025/2026, dont 4 en Ligue des champions : Zaire-Emery, Mayulu, Mbaye et Ndjantou. Par ailleurs, 28 joueurs formés au PSG évoluent dans les 5 grands championnats européens, tandis que 33 joueurs de moins de 23 ans formés par le club jouent aujourd’hui au niveau professionnel.

Le directeur de l’académie du PSG est l’ancien milieu de terrain Yohan Cabaye, qui explique dans un entretien accordé à Il Corriere dello Sport : « Mon travail s’inscrit pleinement dans les ambitions du club : faire de la formation des jeunes un pilier durable de sa stratégie sportive et les aider à atteindre le plus haut niveau. Notre responsabilité va bien au-delà du football. Nous nous engageons dans un modèle fondé sur trois piliers : le développement sportif, la réussite scolaire et l’éducation personnelle. L’objectif est de former non seulement des footballeurs, mais aussi les citoyens responsables de demain. Le Campus du PSG, conçu et voulu par notre président Nasser Al Khelaifi, est une structure exceptionnelle. »

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« Avec l’équipe première, nous partageons une vision sportive commune, portée par le président, Luis Campos et Luis Enrique, avec lesquels nous travaillons en étroite collaboration. Cette continuité nous permet de préparer progressivement nos jeunes aux exigences du football professionnel et de leur offrir des possibilités lorsqu’ils sont prêts à franchir l’étape suivante. Notre ambition ultime est de voir ces jeunes s’imposer durablement au plus haut niveau. C’est particulièrement gratifiant lorsqu’ils y parviennent sous le maillot du Paris Saint-Germain. »