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Ligue des Champions
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Stadio Olimpico, Rome
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Roma-Real Madrid : tout ce qu’il faut savoir avant le match de Ligue des champions

Roma vs Real Madrid
Roma
Real Madrid
Ligue des Champions
J. Mourinho

Présentation complète du match entre la Roma et le Real Madrid, alors que la Ligue des champions reprend après une longue trêve internationale. Nous abordons la tactique, l’actualité des deux équipes, leur forme et bien plus encore.

crest
Ligue des Champions - Journée 2
Stadio Olimpico, Rome

Le coup d’envoi de Roma-Real Madrid sera donné le 14 octobre 2026 à 15 h EST et 20 h GMT.

La Roma accueille une vieille connaissance à l’Olimpico

La Roma retrouve la Ligue des champions pour la première fois depuis six ans. Pour son premier match à domicile, elle affronte son ancien entraîneur Jose Mourinho, qui l’a menée au sacre en Ligue Europa Conférence de l’UEFA en 2022.

FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-VILLARREALGetty Images

Les Romains peinent à conclure leurs matches

Ces dernières semaines, la Roma a fait match nul à trois reprises lors de ses quatre dernières rencontres, toutes compétitions confondues, dont un nul 1-1 contre Fenerbahce lors de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Como 1907 v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images

Le Real Madrid n’a pas encore trouvé son rythme de croisière

Madrid a peiné, mais a fini par venir à bout de Villarreal 1-0 grâce à un but inscrit peu après l’heure de jeu par Yan Diomande, sa recrue ivoirienne acquise à prix d’or, en Liga. C’est un bon résultat pour les hommes de Jose Mourinho, qui ont joué les 20 dernières minutes à dix après l’expulsion de Vini Jr. Madrid a battu l’Inter 2-1 au Bernabeu lors de son premier match de Ligue des champions.

FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-VILLARREALGetty Images

Statistiques clés et absences sur blessure

  • La Roma a marqué au moins deux buts lors de chacun de ses trois derniers matches européens à domicile.
  • La Roma doit se passer de Mile Svilar et Bryan Cristante, tandis que les deux Brésiliens Éder Militão et Rodrygo sont toujours absents du côté du Real Madrid.
  • Seules deux des huit dernières victoires de Madrid, toutes compétitions confondues, se sont accompagnées d’un match sans encaisser de but.

Actualité des équipes et effectifs

Roma vs Real Madrid Équipes probables

3-4-2-1
Roma crest
Roma
ROM
Formation
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
M. SvilarM. SvilarG. ManciniG. ManciniM. HermosoM. HermosoE. N'DickaE. N'Dickateam-logoWesleyM. de RoonM. de RoonD. RenschD. RenschM. SouleM. SouleP. DybalaP. DybalaManu KonéManu KonéD. MalenD. MalenT. CourtoisT. CourtoisM. CucurellaM. CucurellaIbrahima KonatéIbrahima KonatéD. HuijsenD. HuijsenD. DumfriesD. DumfriesJ. BellinghamJ. BellinghamT. Alexander-ArnoldT. Alexander-ArnoldB. DiazB. DiazF. ValverdeF. ValverdeYan DiomandéYan DiomandéKylian MbappéKylian Mbappé
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
3-4-2-1
Roma

Onze de départ

Real Madrid

Entraineur

  • G. Gasperini
  • J. Mourinho

Le onze probable de Gasperini comprend Mile Svilar dans le but et une défense à quatre composée de Gianluca Mancini, Mario Hermoso, Evan N'Dicka et Wesley. Marten de Roon et Manu Kone devraient occuper l’axe du milieu, avec Matias Soule, Paulo Dybala et Devyne Rensch devant eux, tandis que Donyell Malen devrait mener l’attaque. Aucune blessure ni suspension n’est actuellement signalée pour la Roma, même si la disponibilité de Malen sera suivie après son carton rouge contre Como. Des informations seront ajoutées à l’approche du coup d’envoi si la situation évolue.

Mourinho devrait aligner Thibaut Courtois dans le but, derrière une défense à quatre composée de Marc Cucurella, Ibrahima Konate, Dean Huijsen et Denzel Dumfries. Jude Bellingham et Trent Alexander-Arnold sont pressentis dans l’axe du milieu aux côtés de Yan Diomande, tandis que Brahim Diaz et Federico Valverde devraient épauler Kylian Mbappe en attaque. Aucune blessure ni suspension n’est actuellement signalée chez les visiteurs, même si le carton rouge reçu par Vinicius Junior contre Villarreal pourrait avoir une incidence sur sa disponibilité pour cette rencontre.

Forme récente

ROM

ROM - Forme

ATA
V2-1
FB
N1-1
TOR
V0-2
INT
N2-2
COM
N0-0
But marqué (encaissé)
7/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
RMA

RMA - Forme

INT
V2-1
RAY
V4-1
ELC
V2-3
ATM
D2-1
VIL
V1-0
But marqué (encaissé)
11/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Sur ses cinq derniers matches, la Roma compte trois victoires, deux nuls et aucune défaite, avec huit buts marqués et cinq encaissés. Sa dernière rencontre s’est terminée sur un 0-0 sur le terrain de Como en Serie A, un résultat qui lui a demandé une grande résistance après avoir été réduite à dix. Avant cela, elle avait fait match nul 2-2 contre l’Inter et battu Torino 2-0. Cette série comprend également un nul 1-1 contre Fenerbahce en Ligue des champions et une victoire 2-1 contre Atalanta en Serie A.

Le Real Madrid a remporté trois de ses cinq derniers matches, en a perdu un et a gagné l’autre. Il a battu Villarreal 1-0 lors de sa dernière sortie et, auparavant, l’Inter 2-1 en Ligue des champions et Rayo Vallecano 4-1 en Liga. Sa seule défaite a été concédée contre l’Atlético Madrid, 2-1 en Liga. Madrid a inscrit dix buts et en a encaissé cinq lors de ces cinq rencontres.

Historique des confrontations

Face à face

RomaNulReal Madrid
1
0
4
Jeux d'amitié des clubs
Roma badge
Roma
ROM
2
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FDM
Ligue des Champions
Roma badge
Roma
ROM
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FDM
Ligue des Champions
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Roma badge
Roma
ROM
0
FDM
Ligue des Champions
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Roma badge
Roma
ROM
0
FDM
Ligue des Champions
Roma badge
Roma
ROM
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FDM
2Buts marqués11
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué1/5

Le Real Madrid a historiquement dominé cette confrontation. Sur les cinq dernières rencontres recensées, Madrid s’est imposé quatre fois, contre aucune victoire pour la Roma, et un match s’est terminé par un nul : un amical conclu sur le score de 2-2 en août 2019. Les quatre rencontres officielles ont toutes eu lieu en Ligue des champions, avec des victoires madrilènes sur les scores de 0-2, 3-0, 2-0 et 2-0. Dans ces données, la Roma n’a pas encore battu le Real Madrid en match officiel et, lors des confrontations récentes, le Stadio Olimpico ne s’est pas révélé imprenable face à cet adversaire.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
110050+53
V
3
FC BarceloneFC BarceloneBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
Bétis SévilleBétis SévilleBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AthenesAEK AthenesAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
N
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
N
19
PSVPSVPSV
10101101
N
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
N
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
22
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
D
22
Slavia PragueSlavia PragueSLP
100123-10
D
22
LilleLilleLIL
100123-10
D
25
InterInterINT
100112-10
D
25
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
27
SSC NaplesSSC NaplesNAP
100101-10
D
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
29
VikingVikingVIK
100113-20
D
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
D
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
D
Qualification pour les quarts de finale

En Ligue des champions, la Roma occupe actuellement la 17e place et le Real Madrid la 13e. Les deux équipes se trouvent ainsi dans une zone du classement où elles ont besoin de points pour s’assurer une suite de parcours confortable dans la phase de ligue.

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