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Serie A - Journée 13 29 nov. 2026 - 12:00 Stadio Olimpico, Rome

La Roma reçoit Monza au Stadio Olimpico pour la 13e journée de Serie A. Le match est prévu dimanche 29 novembre à 18 h.

La Roma de Gian Piero Gasperini aborde ce rendez-vous après son match nul 2-2 à Paris contre le PSG en Ligue des champions. Elle avait pris l’avantage grâce à Hermoso après cinq minutes, avant d’être rejointe en fin de match sur un penalty de Malen, qui a tenu en échec les champions d’Europe.

En championnat, le club de la capitale traverse une période faste. Le 5-1 contre Parme et le 3-0 contre Sassuolo ont confirmé l’efficacité offensive de l’équipe, deuxième au classement.

Le Monza d’Ivan Juric connaît une situation plus délicate au classement, mais arrive avec le moral regonflé par sa victoire 3-0 contre la Fiorentina. Avant ce succès, l’équipe de Brianza avait perdu quatre matches de championnat consécutifs.

Pour Juric, ce sera un retour particulier dans la capitale, où il avait entraîné la Roma à l’automne 2024. En face se trouvera Gasperini, son ancien mentor.

Gasperini devrait aligner Svilar dans le but, avec Mancini, Balerdi et Hermoso en défense. Le onze probable comprend Lulli, Cristante, Kone et Molina au milieu, tandis que Dybala, Mora et Malen sont attendus en attaque. Pellegrini, Rensch et Vasquez sont indisponibles côté romain, et aucun joueur n’est suspendu.

Juric devrait faire confiance à Thiam dans le but, avec Carboni, Goglichidze et Kouadio devant lui. Colombo, Akinsanmiro, Birindelli, Mangas et Pessina sont pressentis au milieu, avec Varela et Robinson en attaque. Monza sera privé de Kouadio Maye, Folorunsho, Ciurria et Ngonge, et ne compte aucun joueur suspendu. De nouvelles informations seront communiquées à l’approche du coup d’envoi.

Forme actuelle

La Roma compte trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq derniers matches. Sa dernière rencontre s’est soldée par un 2-2 contre le PSG en Ligue des champions, après un succès 5-1 sur le terrain de Parme et une victoire 3-0 contre Sassuolo. Sa seule défaite est le 3-2 contre Manchester United, tandis que le 5-2 à Udine complète cette série. Au total, la Roma a marqué 17 buts et en a encaissé 10.

Monza a remporté un match et en a perdu quatre sur la même période. Son succès le plus récent, 3-0 contre la Fiorentina, est intervenu après des défaites 1-0 contre l’Atalanta, 2-1 contre Bologne, 4-1 contre Naples et 3-2 contre le Torino. L’équipe de Brianza a inscrit 6 buts et en a encaissé 11.

Confrontations directes

La dernière confrontation est la victoire 4-0 de la Roma contre Monza en Serie A, le 24 février 2025. Lors des cinq rencontres répertoriées, la Roma a obtenu trois victoires et deux nuls, sans défaite. Elle a marqué 10 buts et en a encaissé 3, tandis que Monza n’a jamais gagné.

Classement

En Serie A, la Roma occupe la deuxième place du classement, tandis que Monza est 14e.