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La Roma, qui domine le Monza à l’Olimpico, ne peut pas se réjouir pleinement après le problème rencontré par Donyell « Bobby » Malen en première période. L’attaquant néerlandais, auteur d’un but et d’une passe décisive lors des 24 premières minutes, s’est mis à boiter après avoir subi une intervention musclée sur une contre-attaque, alors que le score était encore de 1-0.

Gasperini a demandé à Malen de serrer les dents au moins jusqu’à la pause et, bien que le Néerlandais ait réclamé à plusieurs reprises l’intervention des médecins et son remplacement, il a dû tenir jusqu’à la mi-temps. Il a alors quitté l’Olimpico en boitant, peinant à poser le pied gauche au sol.

CE QUI S’EST PASSÉ : À la 20e minute, alors que la Roma construit une attaque de gauche à droite, Manu Kone choisit de jouer dans la profondeur vers le Néerlandais. D’abord pris de vitesse par Goglichidze, Malen contrôle le ballon et le dépasse dans sa course, avant d’être arrêté par l’intervention du Géorgien.

Un tacle très dangereux, en retard, dont les crampons touchent Malen au niveau du tendon d’Achille et de la cheville. Le Néerlandais reste au sol, visiblement très douloureux. Peu après, il enlève puis remet sa chaussure et commence à boiter.

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UNE PLAIE QUI SAIGNE : Malen a d’abord demandé au banc de lui remplacer sa chaussure, puis a réclamé une forte dose de spray réfrigérant et ensuite un antidouleur. Mais Malen a continué à boiter longtemps, gêné par une coupure qui saignait et le faisait énormément souffrir lorsqu’il courait et frappait le ballon. Il a tenté à plusieurs reprises de tirer et d’accélérer, mais fléchissait les jambes aussitôt après, tant la douleur était difficile à supporter.

REMPLACEMENT DEMANDÉ À LA 41e MINUTE : Le changement a finalement eu lieu à la pause. Castro était déjà prêt à entrer à la 41e minute, lorsque Malen s’était assis au milieu du terrain et avait demandé à sortir pour de bon. Gasperini lui a toutefois demandé de serrer encore les dents pour éviter d’utiliser un créneau de remplacement, puisque le changement pouvait être effectué entre les deux périodes, comme cela s’est finalement produit.

LE PREMIER DIAGNOSTIC : Gasperini a livré ce commentaire après le coup de sifflet final : « Il a reçu un coup sur le tendon, le frottement de la chaussure lui faisait mal et il valait mieux le faire sortir, mais je pense que ce n’est qu’une question de quelques jours. »