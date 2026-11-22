Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

Avec ses quatre buts contre Parme, Donyell Malen a repris la tête du classement des buteurs et envoyé un message aux autres attaquants de Serie A. Avec lui, la Roma en a fait autant auprès de l’Inter, de la Lazio et de toutes les autres équipes. L’attaquant de Gasperini est sans conteste la vedette de cette journée. Il suscite désormais des comparaisons prestigieuses et vise des records historiques.

Fabio Gazzetta dello Sport a recueilli les propos de Fabio Capello.

« Il me rappelle Paolo Rossi. Il a la même malice que Pablito dans la surface de réparation. Mais Malen y ajoute un peu plus de puissance et de technique. C’est un buteur extraordinaire », a déclaré l’ancien entraîneur de la Roma, qui a préféré éluder la question des entraîneurs qui le faisaient jouer sur un côté par le passé.

Tandis que les anciens le comparent à nos légendes, son entraîneur actuel, Gian Piero Gasperini, le chouchoute. À Parme, il a rappelé ce qu’il avait déjà dit auparavant et révélé s’être servi d’un record historique pour le stimuler.

Publicité Publicité

« Je lui ai dit qu’il pouvait dépasser Higuain pour le motiver… Je joue un peu là-dessus. Disons que s’il atteint 30 buts, je serai content », avait-il déclaré, et il continue de le lui dire dans le vestiaire de Trigoria.

Related Topics

Gasp fait référence au record de 36 buts inscrits sur une seule saison de Serie A, établi par Gonzalo Higuain avec Naples en 2015-2016 et par Ciro Immobile avec la Lazio en 2019-2020. Malen compte aujourd’hui 12 buts lors des 12 premières journées de championnat, bien qu’il n’ait disputé que 11 rencontres en raison de son expulsion à Côme.

Mais où en étaient ses rivaux à l’époque ? Lors de la saison 2015-2016, après douze journées, Gonzalo Higuain avait inscrit 9 buts, moins que le joueur de la Roma. Le Pipita avait ensuite bouclé la phase aller avec 18 buts, avant d’atteindre les 36 lors de la dernière journée grâce à un triplé contre Frosinone.

Publicité

Ciro Immobile avait pris un meilleur départ en 2019-2020 : après douze journées, l’attaquant de la Lazio avait déjà inscrit 14 buts, soit 2 de plus que le Néerlandais.

Pour égaler le record, Malen devra marquer 24 buts supplémentaires lors des 26 matches restants : il lui faudra donc une moyenne légèrement inférieure à un but par match.