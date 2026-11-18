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Quel avenir pour Malen ? L’explosion du Néerlandais à la Roma a poussé plusieurs grands clubs européens à s’intéresser à sa situation. Selon le Corriere dello Sport, la Roma devra donc faire face à une vive concurrence qui tentera d’arracher l’ancien joueur d’Aston Villa à l’équipe de Gasperini.

De grands clubs de Premier League comme de Bundesliga suivent sa trace. Ils ont noué des contacts et pris des renseignements auprès de son entourage en vue du mercato estival, avant une éventuelle offre.

De son côté, la Roma ne veut pas être prise au dépourvu. Le club travaille à prolonger et à revaloriser le contrat de Malen au vu de ses performances dans la capitale, sans équivalent dans les cinq grands championnats. Personne n’a fait aussi bien que lui : 27 buts en 34 matches, un bilan de premier plan qui justifie un nouveau contrat assorti d’une généreuse revalorisation salariale.

Arrivé en janvier dernier avec un contrat courant jusqu’en 2030 et un salaire d’environ 3,7 millions d’euros nets par saison, plus des bonus (bien moins que les 4,6 millions d’euros, plus 700 000 euros de bonus, qu’il touchait à Aston Villa), il devrait voir sa rémunération revue à la hausse.

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La Roma envisagerait de lui proposer un contrat d’une durée plus longue et un salaire supérieur à 4 millions d’euros nets, ce qui lui permettrait de dépasser Svilar et de devenir le joueur le mieux payé de l’effectif.