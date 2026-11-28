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Lorenzo Pirola se distingue particulièrement en première période du match entre son club, l’Olympiacos, et le Milan, disputé jeudi lors de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue Europa.

À la 31e minute, sur l’ouverture du score du vice-champion de Grèce, le défenseur italien provoque le but contre son camp du gardien milanais Mike Maignan, qui dévie dans ses propres filets le ballon repoussé par la transversale après une tête de Pirola sur un corner tiré par Gustavo Sá dans la surface de réparation.

Quatre minutes plus tard, Pirola réalise un superbe sauvetage sur la ligne en repoussant d’un tacle glissé la frappe d’Alphadjo Cisse face au but vide. Celui-ci avait devancé le gardien Stefan Ortega, sorti à sa rencontre sur une passe en profondeur d’Ardon Jashari.

Et ce n’est pas tout : à la première minute du temps additionnel de la première période, Pirola passe tout près du but du break en tirant du gauche au-dessus de la barre depuis une excellente position sur un centre à ras de terre d’Onyemaechi, servi par Joao Silva. Ce dernier avait reçu une passe de Gelson Martins, qui avait récupéré le ballon dans le dernier tiers du terrain.

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Le scénario change en seconde période. Après le but du 2-0 inscrit à la 49e minute par le Portugais Joao Silva, sur une passe décisive du Suisse Remo Freuler (ex-Bologne et Atalanta), à la 56e minute, Pirola ne parvient pas à contenir Omari Hutchinson, auteur d’un but et de deux passes décisives dans la remontée du Milan, à laquelle contribuent Alphadjo Cisse d’une tête à la 63e minute et Christian Pulisic d’une reprise de volée du droit à la 71e. Puis, à la 95e minute, Diego Moreira scelle le score final de 2-4 en contre-attaque.

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Né en 2002, Pirola a grandi au centre de formation de l’Inter, avec lequel il a été champion d’Italie chez les moins de 17 ans et a aussi remporté la Supercoupe nationale.

À son palmarès figure également le titre de champion d’Italie de 2020, année où Antonio Conte lui a offert sa première et unique apparition avec l’équipe première de l’Inter. Le 16 juillet, il est entré à la place d’Antonio Candreva à dix minutes de la fin du temps réglementaire, lors d’une victoire 4-0 sur le terrain de la SPAL. L’Inter l’a ensuite prêté deux saisons à Monza, en Serie B.

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Pirola est sous contrat jusqu’en juin 2028 avec l’Olympiacos, qui l’a recruté auprès de la Salernitana pour 3 millions d’euros lors du mercato estival 2024. Depuis, il a disputé 82 matches, inscrit 1 but, délivré 1 passe décisive et reçu 6 cartons jaunes. En 2025, il a réalisé le doublé en remportant le championnat et la Coupe de Grèce.

Pirola est passé par toutes les sélections de jeunes de l’Italie, des moins de 15 ans aux moins de 21 ans (3 buts en 26 matches), mais n’a jamais joué avec l’équipe nationale A. Il attend désormais une convocation du sélectionneur Roberto Mancini, qu’il espère recevoir.

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Tuttosport écrit qu’un derby entre la Lazio et la Roma se profile sur le marché des transferts pour Pirola : le joueur a le mal du pays, raison pour laquelle son entourage, emmené par Beppe Riso, a mis en suspens les discussions avec le club grec au sujet d’une éventuelle prolongation de contrat.

La priorité est donc de retrouver la Serie A. Ce serait très probablement l’été prochain, mais peut-être dès la fenêtre hivernale des transferts qui s’ouvrira officiellement le 28 décembre prochain. Plusieurs clubs ont déjà commencé à tâter le terrain.

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La Roma le suit depuis longtemps et garde un œil sur lui. Par ses qualités, Pirola semble en effet parfaitement adapté à la défense à trois de Gian Piero Gasperini, où il pourrait jouer aussi bien axe gauche que dans l’axe.

Mais attention aussi à la Lazio, qui a pris contact ces derniers jours avec l’agent Riso pour étudier les contours d’une éventuelle opération et semble très intéressée. Du côté de Formello, on voudrait monter un accord sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Les excellentes relations entre les dirigeants de la Lazio et l’agence GR Sports pourraient favoriser une nouvelle opération, après celles concernant Davide Frattesi et Andrea Pinamonti conclues cet été.

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Dernière anecdote : Pirola a un frère jumeau, Carlo, qui joue gardien de but à l’Arcellasco Città Di Erba (Eccellenza lombarde).