Roma-Juve (3-4) - La Juve renverse la Roma au terme d'un match dingue

On tient déjà l'un des scénarios les plus dingues de 2022. Menée 3-1 et dominée, la Juve est parvenue à renverser la Roma avec trois buts en sept minutes pour s'offrir une victoire assez improbable.

La Roma longtemps en patronne...

Les hommes de José Mourinho n'ont ainsi eu besoin que d'une grosse dizaine de minutes pour prendre les devants grâce à une tête d'Abraham sur corner (1-0, 11e).

Prise à défaut, le Juventus parvient pourtant à recoller très vite sur sa première véritable opportunité. Parfaitement servi par Chiesa, Dybala termine parfaitement du pied gauche (1-1, 18e).

Malheureusement pour les Turinois, l'international italien est contraint de céder sa place quelques minutes plus tard après avoir vu son genou tourner sur un mauvais appui. Une grosse source d'inquiétude à venir dans les prochains jours.

Légèrement supérieure dans le jeu, la Roma doit attendre la seconde période pour reprendre l'avantage : pas attaqué plein axe, Mkhitaryan déclenche une frappe qui termine au fond après avoir été déviée (2-1, 48e).

Sonnée, la Juve se retrouve totalement KO dans la foulée quand le superbe coup-franc de Pellegrini termine sa course en pleine lucarne de Szczesny (3-1, 53e).

...La Juve totalement folle

Mais alors que les Giallorossi pensaient avoir fait le nécessaire pour l'emporter, la folie va faire son apparition sur la pelouse du Stadio Olimpico.

Sur un très bon travail de Morata, Locatelli vient réduire la marque de la tête (3-2, 70e), bientôt imité par Kulusevski (3-3, 74e). Un but validé par la vidéo. Un scénario qui bascule totalement trois minutes plus tard avec De Sciglio, qui profite d'une erreur de la défense pour venir marquer de près (3-4, 77e).

La fin de l'histoire ? Bien sûr que non. Sur un ballon anodin dans sa surface, De Ligt est coupable d'une main qui n'achappe pas à la VAR. Résultat, deuxième jaune pour le Néerlandais mais Pellegrini voit Szczesny repousser sa tentative.

Un scénario totalement fou qui permet à la Juve de rester à trois points de l'Atalanta Bergame et de la quatrième place, après la victoire de la Dea plus tôt dans la journée.