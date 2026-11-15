Roma : Gasperini veut Kvernadze en janvier, entre clause, commission XXL et menace venue de l’étranger

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Giorgi Kvernadze est la surprise de la Serie A. Il se distingue aussi devant le but, attirant déjà l’intérêt des grands clubs italiens. Parmi eux, l’AS Rome, qui le suit en vue des prochains mois. Plus précisément, le club aimerait le faire venir à Trigoria dès janvier.

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Mora, Pellegrini, Dybala et Soulé aiment recevoir le ballon dans les pieds et n’attaquent pas les espaces. Voilà pourquoi Gasperini voudrait un joueur de couloir intense, doté d’une bonne capacité de course et capable d’attaquer les espaces avec beaucoup de puissance. Kvernadze correspond parfaitement au profil recherché par l’entraîneur de la Roma.

Le joueur né en 2003 a bien commencé sa saison, attirant aussi l’attention d’autres clubs de Premier League, comme Everton : 5 buts et 6 passes décisives en seulement 12 matches. La Roma sait que, pour devancer la concurrence, elle a intérêt à essayer de boucler l’opération dès janvier.

L’agent de Kvernadze est le même que celui de Kvaratskhelia et réclame une commission très élevée pour le jeune talent géorgien : il serait question d’un montant compris entre 6 et 10 millions. La Roma devra résoudre cette question importante en essayant de négocier avec Jugeli.

Frosinone commence à négocier la prolongation du contrat du joueur né en 2003, qui expire le 30 juin 2028, avec l’objectif de supprimer également la clause de 4 millions, mais ce ne sera pas simple. Cette clause ne pourra être activée qu’en été, et non en janvier.