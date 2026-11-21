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Gian Piero Gasperini savoure les performances de sa Roma, qui possède la meilleure attaque de Serie A avec 36 buts marqués lors des 12 premières journées de championnat, soit une moyenne de 3 buts par match.

Grâce à sa victoire 5-1 sur le terrain de Parme, la Roma grimpe à 30 points, à 2 longueurs de la Lazio, première du classement, en attendant le déplacement de l’Inter (28 points) chez l’Atalanta dimanche soir.

Après le match, l’entraîneur de la Roma, Gasperini, a déclaré à DAZN : « J’ai refait ma petite danse en quittant le terrain à la fin ? Non, j’ai seulement salué les supporters. Je ne peux pas garder les bras le long du corps comme un pingouin (rires, ndlr). »

« Je suis très content, notamment parce qu’il y a toujours un peu d’incertitude quand plusieurs joueurs partent en sélection pendant la trêve internationale. Il était important de reprendre aussi bien que nous avions terminé. L’ampleur du score ne reflète pas la difficulté de ce match, bien plus équilibré que ne le laisse penser le résultat final. »

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« Il faut toujours se fixer des objectifs plus élevés, mais cette équipe progresse dans tous les domaines. Nous avons encaissé un mauvais but, il y avait le risque d’accuser le coup mentalement et de concéder le 1-1, mais la réaction a été très forte. Nous savons que nous pouvons marquer des buts, et cette confiance nous permet, même après un épisode négatif, de rester convaincus que nous pouvons le surmonter, aller de l’avant et continuer à jouer. »

« Je me souviens de qui était le dernier joueur à avoir inscrit 3 triplés en Serie A la même année avant Malen ? Milito ou Gilardino au Genoa… Ah non : Ilicic à l’Atalanta, le grand Josip ! Malen avait déjà montré sa valeur dans de grands clubs comme le PSV Eindhoven, le Borussia Dortmund et Aston Villa. Moi, je l’ai peut-être fait jouer là où il s’exprime le mieux. »

« Combien d’avant-centres dans le monde sont meilleurs que lui à son poste ? Il y a plusieurs grands attaquants, et nous sommes aussi bien pourvus ici en Serie A, où quelques bons jeunes émergent également. La manière dont Malen s’intègre à notre équipe, qui tire le meilleur de lui, est extraordinaire. »