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Gian Piero Gasperini a couvert Donyell Malen d’éloges après le spectaculaire match nul 2-2 de la Roma face au Paris Saint-Germain au Parc des Princes. L’entraîneur du club romain a décrit l’international néerlandais comme l’un des meilleurs attaquants de la planète, bien qu’il l’ait laissé sur le banc au coup d’envoi dans la capitale française.

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Des choix tactiques à Paris

Gasperini a opté pour une composition surprenante dans la capitale française, laissant notamment Donyell Malen et Paulo Dybala hors du onze de départ. En leur absence, Matias Soule et Castro ont été chargés de mener l’attaque face à un PSG que l’entraîneur de la Roma a décrit comme la meilleure équipe du moment. Ce choix a porté ses fruits puisque la Roma a arraché un point lors d’une rencontre européenne haletante.

Interrogé après le match sur ses choix, Gasperini a évoqué la fatigue physique liée à l’enchaînement des rencontres. « Oui, cela peut être une raison, mais il y en a beaucoup d’autres. Soule a joué, puis Castro a remplacé Malen. Malen avait beaucoup joué en championnat, notamment contre Parme, sans compter ses deux matches internationaux. J’étais content de pouvoir l’utiliser en seconde période », a déclaré Gasperini, cité par TUTTOmercatoWEB.

Malen parmi les meilleurs au monde

Bien qu’il l’ait d’abord laissé sur le banc, Gasperini n’a laissé aucun doute sur son admiration pour les qualités techniques de Malen. L’attaquant s’est illustré après son entrée en jeu, notamment en transformant un penalty. L’entraîneur de la Roma a placé l’ancien joueur du Borussia Dortmund parmi les meilleurs talents mondiaux, soulignant son efficacité devant le but et sa vitesse explosive.

« En ce moment, il fait certainement partie des meilleurs [au monde], pour sa capacité à marquer, sa vitesse, sa qualité de frappe, sa rapidité à déclencher un tir et sa capacité à créer des occasions », a affirmé Gasperini. Il a toutefois apporté une réserve tactique très franche concernant l’entrée en jeu de son joueur vedette. « Je dois dire qu’il n’est pas très bon lorsqu’il entre en cours de match ; il est bien meilleur quand il débute. Cela signifie que, probablement en raison de sa constitution physique, il a besoin de s’échauffer ou d’entrer dans le match dès le début », a-t-il ajouté.

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Tous les joueurs se sentent titulaires

Gasperini a suivi le même raisonnement pour Dybala, récemment revenu après un mois d’absence et qui avait joué quelques minutes le week-end précédent. Estimant que le rythme et les espaces en seconde période conviendraient mieux à son meneur de jeu expérimenté, l’entraîneur de la Roma a insisté sur le fait que commencer sur le banc n’avait rien de dévalorisant dans son vestiaire.

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« C’est la même chose pour Dybala, qui revenait après un mois d’absence et a disputé une bonne partie du match dimanche dernier. Je ne cesse de répéter que nous n’avons ni remplaçants ni titulaires. Dans ce groupe, ceux qui entrent sur le terrain se sentent importants et titulaires, qu’ils commencent le match sur le banc ou sur la pelouse », a-t-il expliqué.

Un respect mutuel entre deux tacticiens

Ce match a également marqué les retrouvailles entre Gasperini et l’entraîneur du PSG Luis Enrique, 15 ans après leurs précédentes confrontations. Les deux techniciens ont échangé une marque de respect au coup de sifflet final, saluant la qualité du spectacle auquel ils venaient d’assister. Gasperini a souligné qu’affronter les équipes de Luis Enrique restait un défi complexe, quelle que soit l’époque, et a salué la progression de l’Espagnol, devenu un entraîneur qui enchaîne les titres.

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« C’était aussi agréable, à la fin du match, que Luis Enrique et moi nous disions : “Quel beau match !” Nous l’avons ressenti. Depuis le banc, il n’est pas facile d’avoir le sentiment d’assister à un match beau et différent », a confié Gasperini.