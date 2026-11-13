Roma, de bonnes nouvelles pour Gasperini : 3 cadres ont repris l’entraînement collectif. Après Dybala et Mancini, déjà de retour dans le groupe ces derniers jours, Mile Svilar s’est enfin lui aussi entraîné avec le reste de ses coéquipiers

Partager Suivez GOAL sur Google

Après Dybala et Mancini, qui avaient déjà partiellement repris l’entraînement collectif ces derniers jours, Mile Svilar s’entraîne enfin lui aussi avec le reste de ses coéquipiers.

Publicité

De bonnes nouvelles arrivent de Trigoria pour Gian Piero Gasperini. La trêve internationale permet à la Roma de récupérer plusieurs de ses joueurs les plus importants, qui figuraient sur la liste des blessés. Après les progrès réalisés ces derniers jours par Paulo Dybala et Gianluca Mancini, un autre signe positif est venu aujourd’hui de Mile Svilar.

DYBALA ET MANCINI : Le défenseur italien et l’attaquant argentin avaient déjà repris partiellement l’entraînement collectif ces derniers jours, après avoir surmonté leurs problèmes physiques respectifs : une gêne au fléchisseur droit pour Mancini et une lésion au mollet pour Dybala. Lors de la séance du jour, tous deux ont effectué l’intégralité de l’entraînement avec leurs coéquipiers, franchissant une nouvelle étape importante vers leur retour.

SVILAR DE RETOUR : La nouvelle la plus attendue concerne toutefois le gardien serbe. Comme le rapporte Sky Sport, Svilar a effectué la première partie de la séance avec le reste de l’équipe. Un signe encourageant après sa longue absence due à un problème au pied. Son rétablissement progresse et la Roma peut envisager avec davantage de confiance de retrouver son numéro un dès le retour de la trêve.

TOUS LES TROIS TITULAIRES À LA REPRISE ? La Roma retrouvera les terrains samedi prochain, le 21 novembre, avec un déplacement sur la pelouse de Parme à partir de 18 heures. Un rendez-vous important pour Gasperini, qui espère pouvoir compter à nouveau sur trois éléments essentiels pour relancer la course-poursuite derrière la Lazio et l’Inter, qui devancent la Roma en tête du classement. Sur le papier, le calendrier de la Roma est peu exigeant : en Serie A, elle recevra ensuite Monza le 29 novembre, avant de se déplacer à Bologne le 4 décembre. Mais les prochains rendez-vous de Ligue des champions sont entourés en rouge sur le calendrier : contre le PSG le mercredi 25 novembre, puis le 8 décembre contre le Sporting Lisbonne. La Roma devra prendre des points dans la course aux barrages.