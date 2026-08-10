La courte défaite 0-1 de Sparta contre Feyenoord semble offrir des perspectives pour la suite de la saison d’Eredivisie, mais des murmures se font déjà entendre au sein de l’effectif de l’entraîneur Rogier Meijer. Tout cela a à voir avec la manière frappante et créative dont il redistribue les postes.

Ainsi, il a positionné le milieu Ayoni Santos comme ailier gauche, l’ailier Shunsuke Mito au poste de numéro 10 et le défenseur Marvin Young comme milieu défensif. Si le nouveau rôle libre de Santos a plutôt donné satisfaction, Young se montre en revanche particulièrement critique dans des propos accordés à Voetbal International.

« Je ne veux pas vraiment m’y habituer non plus, en fait, je n’en suis pas vraiment content », lâche Young avec fermeté. « Mon intention n’est pas d’y jouer plus souvent. Peut-être que cela ne s’est pas vu, mais j’ai trouvé que je n’étais pas bon dans mon jeu. Je n’ai pas vraiment pu m’imposer pour l’équipe. »

Young continue de se considérer avant tout comme un pur défenseur, mais dans l’axe, Bruno Martins Indi et Nick Verschuren sont actuellement alignés. « Je me suis retrouvé souvent dans des situations que je n’avais pas connues ces deux dernières années. Pendant deux ans, j’ai tout joué comme défenseur central. Faire maintenant ce changement, c’est particulier. Mais bien sûr, je fais toujours passer l’intérêt de l’équipe avant mon intérêt personnel. »

Bien que Young ait déjà évolué au milieu de terrain avec Sparta pendant la préparation, il espère ne plus y être replacé lors de la suite du championnat. « Honnêtement, je ne sais pas, j’espère que ce n’est pas quelque chose de durable. J’espère l’avoir indiqué clairement, sinon il faudra peut-être que je le fasse encore. Pour le reste, il faut vraiment poser la question à l’entraîneur. »

Meijer ne semble toutefois, pour l’instant, guère se soucier d’un quelconque mécontentement au sein de son effectif. « Il faut tout simplement jouer là où l’entraîneur te met », tel est le message très ferme adressé à Young. « Il n’y a pas eu d’échange de mots entre nous ou quoi que ce soit. »

« Et selon moi, il a quand même joué 75 % du match en défense centrale, avec le ballon comme dans le travail défensif », poursuit Meijer. « Est-ce que je vais l’utiliser plus souvent à ce poste ? Peut-être, le temps le dira. Nous travaillons avec des professionnels et ils doivent simplement répondre présent. »