Rogier Meijer se heurte déjà à l’un de ses propres joueurs à Sparta : « Je ne veux pas m’y habituer, je n’en suis absolument pas content ! »

La courte défaite 0-1 de Sparta contre Feyenoord semble offrir des perspectives pour la suite de la saison d’Eredivisie, mais des murmures se font déjà entendre au sein du groupe de l’entraîneur Rogier Meijer. Tout cela a à voir avec la manière frappante et créative dont il fait bouger les positions.

Ainsi, il a placé le milieu de terrain Ayoni Santos à l’aile gauche, l’ailier Shunsuke Mito en numéro 10 et le défenseur Marvin Young au poste de milieu défensif. Si le nouveau rôle libre de Santos a plutôt bien fonctionné, Young se montre en revanche particulièrement critique dans des propos accordés à Voetbal International.

« Je ne veux pas non plus m’y habituer, en réalité, je n’en suis absolument pas content », lâche Young, très offensif dans ses mots. « Mon intention n’est pas d’y jouer plus souvent. Peut-être que cela ne se voyait pas, mais j’ai trouvé que je n’étais pas bien entré dans mon match. Je n’ai pas vraiment pu m’imposer pour l’équipe. »

Young continue de se voir comme un pur défenseur, mais dans l’axe, ce sont actuellement Bruno Martins Indi et Nick Verschuren qui sont alignés. « Je me suis retrouvé dans beaucoup de situations que je n’avais pas connues ces deux dernières années. Depuis deux ans, j’ai tout joué en tant que défenseur central. Faire ce changement maintenant, cela fait étrange. Mais bien sûr, je fais toujours passer l’intérêt de l’équipe avant mon intérêt personnel. »

Bien que Young ait déjà été utilisé une fois au milieu de terrain avec Sparta pendant la préparation, il espère ne plus y être placé lors de la suite du championnat. « Honnêtement, je ne sais pas, j’espère que ce n’est pas quelque chose de durable. J’espère l’avoir clairement fait savoir, sinon je devrai peut-être encore le faire. Pour le reste, il faut vraiment poser la question à l’entraîneur. »

Meijer ne semble toutefois, pour l’instant, guère se soucier d’un quelconque mécontentement au sein de son groupe. « Il faut tout simplement jouer là où l’entraîneur te met », tel est le message très ferme adressé à Young. « Il n’y a pas eu d’échange de mots entre nous ou quoi que ce soit. »

« Et selon moi, il a quand même joué 75 % du match dans l’axe de la défense, avec le ballon et aussi dans le travail défensif », poursuit Meijer. « Est-ce que je vais l’y utiliser plus souvent ? Peut-être, le temps le dira. Nous travaillons avec des professionnels et ils doivent simplement répondre présent. »