Rodrygo et Oberdorf remportent les prix NxGn 2020 des meilleurs jeunes talents

Les gagnants précédents incluent Jadon Sancho et Gianluigi Donnarumma, des journalistes du monde entier ont voté pour les jeunes les plus excitants.

L'ailier du Rodrygo et le milieu de terrain du SGS Essen Lena Oberdorf ont été nommés vainqueurs des prix NxGn 2020 de Goal après avoir été élus jeunes footballeurs les plus talentueux du monde.

Les journalistes des 43 éditions de Goal ont voté pour les merveilles les plus brillantes du jeu, nées le 1er janvier 2001 ou après.

Les gagnants précédents du prix masculin comprennent Jadon Sancho, Justin Kluivert et Gianluigi Donnarumma, Rodrygo espérant imiter leur succès alors qu'il poursuit son développement.

Signé de Santos pour 45 millions d'euros (39 millions de livres sterling / 52 millions de dollars) à l'été 2018, Rodrygo a finalement rejoint Madrid l'été dernier et a eu un impact considérable sur l'équipe de Zinedine Zidane lors de sa première campagne en .

Il n'a eu besoin que de 93 secondes pour marquer un premier but pour Los Blancos avant de devenir le plus jeune joueur à avoir réussi un triplé parfait en lors d'un triplé contre début novembre.

Cette forme lui a valu une première convocation dans l'équipe nationale du , le joueur étant déjà surnommé le "nouveau Neymar'', fêtant sa première sélection contre l' en novembre.

Jusqu'à présent en 2019-2020, il a marqué sept buts et délivré deux passes décisives en 18 matches avec Madrid.

"Il ne sert à rien de gagner le prix, mais de ne pas suivre sur le terrain", a-t-il déclaré à Goal lors de la réception de son prix.

"Je pense que ce prix me motive beaucoup, me donne beaucoup de confiance. J'espère que cela se produira, que je continuerai très bien cette saison."

Rodrygo a battu l'attaquant de Barcelone Ansu Fati à la deuxième place, le jeune de 17 ans ayant fait irruption sur le terrain au Camp Nou ce trimestre.

Fati est devenu le plus jeune joueur à avoir marqué en Ligue des champions avec son but victorieux contre l'Inter en décembre et il est pressenti par certains pour aider à combler le vide laissé par Lionel Messi lorsque l'Argentin quittera finalement le Camp Nou.

L'attaquant de Mason Greenwood complète le top trois après une saison au cours de laquelle son développement s'est accéléré sous Ole Gunnar Solskjaer.

L'international juvénile d' est devenu le plus jeune buteur européen de l'histoire des Red Devils en septembre et a joué un rôle clé pour repousser United vers le football de la Ligue des champions la saison prochaine.

Le compatriote de Rodrygo, le Brésilien Reinier, est quatrième sur la liste après avoir rejoint son compatriote à Santiago Bernabeu en janvier après une campagne en petits groupes à Flamengo, ses performances lui valant des comparaisons avec Kaka.

Eduardo Camavinga, de Rennes, quant à lui, termine cinquième, le milieu de terrain défensif de 17 ans sur les radars du Real Madrid et de Barcelone, ayant réalisé des performances impressionnnantes en cette saison.

La liste complète des 50 joueurs, qui comprend également Gabriel Martinelli, Takefusa Kubo, Giovanni Reyna, Billy Gilmour et Youssoufa Moukoko, peut être trouvée ici.

Oberdorf, quant à elle, est la gagnante inaugurale du prix féminin après une saison qui l'a vue devenir la plus jeune joueuse à représenter l' au niveau international.

Bien qu'elle n'ait eu que 18 ans en décembre, la milieu de terrain central est devenue une habituée du club et du pays et devrait devenir une star du jeu mondial plus tôt que tard.

"Je suis très fiere... c'est une grande motivation pour moi de continuer", a déclaré Oberdorf à Goal lors de la réception du trophée NxGn.

La liste complète des femmes, dirigée par Oberdorf, sera publiée le mercredi 1er avril à 13h.