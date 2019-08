Rodrigo va rejoindre l'Atletico Madrid pour 60 millions d'euros

INFO GOAL : Peter Lim et Jorge Mendes ont réussi à mettre en place une opération pour vendre Rodrigo aux Colchoneros.

Rodrigo Moreno, attaquant de Valence et formé au , sera la nouvelle recrue de l'Atletico Madrid dans les prochains jours. Selon les informations de Goal, les deux clubs ont réussi à trouver un accord et à mettre cette opération en place grace aux excellentes relations de Peter Lim, l'actionnaire majoritaire de Valence, et Jorge Mendes, le célèbre agent de joueurs portugais, avec Miguel Angel Gil Marin, l'un des dirigeants de l'Atletico Madrid.

Après avoir perdu Antoine Griezmann au début de l'été, l'Atletico Madrid a déjà enregistré plusieurs recrues dans le secteur offensif, mais a finalement décidé de recruter Rodrigo malgré les investissements déjà faits dans d'autres joueurs au cours du mercato estival. Pour rappel, les Colchoneros ont déboursé plus de 120 millions d'euros pour s'attacher les services de Joao Félix, mais ont aussi dans leur effectif Diego Costa et Alvaro Morata.

Kalinic et Correa sur le départ

Même si l'attaquant espagnol n'a pas encore signé son contrat, il doit d'abord passer la visite médicale, des sources proches des négociations consultées par Goal confirment que Rodrigo jouera bel et bien chez les Rojiblancos cette saison. S'il n'y a pas un revirement de situation inattendu, parce que l'opération est réellement avancée, l'officialisation de ce transfert arrivera au cours de cette semaine. Comme l'a indiqué la semaine dernière Hector Gomez dans "Tribuna Deportiva" de Radiosiete Valence, l'Atletico Madrid pensait depuis longtemps à la possibilité de signer Rodrigo et l'envie de Diego Simeone a été décisive dans ce dossier pour réactiver cette piste.

Rodrigo, qui dispose d'une clause libératoire à hauteur de 120 millions d'euros, un montant que réclamait Valence l'été dernier au Real Madrid après une saison réussie par l'Espagnol, a reçu cet été des offres de et d' , mais va finalement rejoindre l'Atletico Madrid. Rodrigo évoluera donc sous le maillot des Colchoneros, et de son côté, Peter Lim récupèrera 60 millions d'euros environ pour son attaquant international espagnol.

Avec cette somme, Rodrigo va intégrer la liste des joueurs les plus chers de l'histoire de l'Atletico Madrid, derrière Joao Félix, Lemar, Diego Costa et Morata, qui seront ses concurrents et coéquipiers en attaque. Avec l'arrivée de l'Espagnol, Diego Simeone va compléter son secteur offensif, et désormais, l'Atletico Madrid va vouloir dégraisser dans ce secteur de jeu en accélérant les ventes de Nikola Kalinic et Angel Correa. Le club rojiblanco espère accélérer les procédures bureaucratiques afin de permettre à Rodrigo d'être sous les ordres du Cholo pour le match contre ce week-end.