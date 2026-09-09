Rodri a présenté de longues excuses à Valence après la large victoire du FC Barcelone contre Feyenoord en Ligue des champions (5-1). Le milieu de terrain est revenu sur ses déclarations blessantes lors de la précédente victoire 0-5 à Mestalla et a souligné qu’il n’avait jamais eu l’intention de ridiculiser le club ou ses joueurs.

L’Espagnol de 30 ans s’est retrouvé au cœur de la polémique plus tôt cette semaine après la publication par Movistar Plus Deportes d’images dans lesquelles il tenait des propos très négatifs sur Valence alors qu’il se trouvait sur le banc des remplaçants. « Très faibles. Ils sont vraiment très mauvais, hein ? », a notamment lancé Rodri à son coéquipier Pau Cubarsí.

Rodri a ensuite déjà pris contact avec le capitaine de Valence, José Luis Gayà, et a également livré publiquement sa version mercredi soir après le match contre Feyenoord. « Je lui ai présenté mes excuses, et elles s’adressaient aussi à tout l’effectif », a commencé le milieu de terrain au micro de la télévision espagnole.

Rodri veut surtout faire comprendre que, selon lui, ses mots ont été mal interprétés. « Je veux aussi préciser que c’était une expression d’étonnement. Tous ceux qui voient la vidéo peuvent le constater. À aucun moment je n’ai voulu ridiculiser qui que ce soit ni sortir de son contexte la période difficile que traverse un club. Bien au contraire. »

Le milieu de terrain souligne qu’il souhaite au contraire un avenir meilleur à Valence. « Nous espérons tous, ou en tout cas moi, que Valence retrouvera la place qui est celle du club. C’est notre championnat et Valence a été l’un des meilleurs clubs de ce championnat. C’est simplement ce que je voulais dire. »

Rodri se montre critique envers la publication de Movistar. « Je voudrais aussi dire que c’était une conversation privée. Je pense que nous devrions tous en tirer un peu plus de leçons. Il est vrai que les choses sont parfois un peu sorties de leur contexte, mais à aucun moment je n’ai voulu manquer de respect. »

Le capitaine de l’Espagne a ensuite répété une nouvelle fois ses regrets. « Une nouvelle fois, je présente mes excuses à Valence. C’est tout, et si vous avez des questions sur le match, je vous écoute. »