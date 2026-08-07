Rodri ouvre la porte de Manchester City à un joueur du Barça !

Le FC Barcelone se prépare à opérer des changements majeurs dans son entrejeu à la suite de la signature de la star espagnole Rodri, ce qui ouvre la porte au départ de plusieurs joueurs, en tête desquels le jeune milieu de terrain Tommy Marqués, âgé de 19 ans.

Des négociations sérieuses

La direction du club catalan souhaite laisser au joueur la possibilité de partir, tout en conservant une clause de rachat afin de garantir son retour à l'avenir en cas de belles performances.

Selon le journal espagnol « Mundo Deportivo », Marqués étudie actuellement une série d'offres alléchantes qui lui sont parvenues de clubs européens prestigieux.

City planifie une opération à long terme

Manchester City figure en tête de la liste des intéressés, les Citizens cherchant à recruter Marqués comme un investissement prometteur sur le long terme.

Le plan proposé par le club anglais prévoit de le recruter puis de le prêter au club espagnol de Gérone, partenaire stratégique du groupe City, dans le but de lui offrir davantage d'expérience et de temps de jeu en Liga.

Le Sporting Braga, l'option la plus pressante

Mais la pression la plus forte vient du club portugais du Sporting Braga, qui compte actuellement dans ses rangs Pau Víctor, l'ancien défenseur du Barça, lequel a exprimé sa grande satisfaction quant à son expérience au Portugal.

L'intérêt pour Marqués est mené par l'entraîneur Carlos Vicens, qui a précédemment travaillé au sein de l'académie de Manchester City et qui est connu pour sa grande confiance envers les jeunes talents, à qui il accorde de véritables occasions de se montrer, ce qui fait de Braga une destination idéale pour la progression de Marqués.

Un intérêt allemand

Le club allemand du Borussia Dortmund n'a pas tardé à manifester son intérêt sérieux pour le jeune joueur catalan.

Le club allemand profite de ses solides relations avec le FC Barcelone, qui se sont renforcées récemment après la conclusion de plusieurs transferts