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Hussein Hamdy

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Rodri : mon rêve s'est réalisé avec Barcelone et nous allons remporter la Ligue des champions

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Grande ambition

Rodri, milieu de terrain de Manchester City, est arrivé à Barcelone en vue de finaliser son transfert vers le club catalan, l'une des opérations phares du club durant le mercato estival.

Selon le quotidien espagnol Mundo Deportivo, le Barça et Manchester City sont parvenus, hier dimanche, à un accord de principe concernant le transfert de Rodri. Barcelone versera 60 millions d'euros fixes pour le joueur, auxquels s'ajoutent 11 millions d'euros de bonus liés aux titres que remportera l'équipe.

Rodri est arrivé à Barcelone lundi soir, après la conclusion de l'accord, apparaissant devant les nombreux médias qui l'attendaient, avant de livrer ses premières déclarations en tant que nouveau joueur du club catalan, dans l'attente de la signature officielle de son contrat.

Rodri a déclaré aux journalistes qui l'attendaient : « Je suis heureux d'arriver, ce furent des journées intenses. Heureux d'être ici. Jouer au Barça est un rêve. Nous chercherons à remporter la Ligue des champions et tout ce qui s'offrira à nous. »

Après ses déclarations, le milieu de terrain s'est rendu à l'hôtel où il séjournera jusqu'à ce qu'il dispose de sa nouvelle résidence.

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Rodri passera mardi matin les examens médicaux et physiques, en vue de signer ses contrats avec le Barça.

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