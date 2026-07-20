Rodri : « Je suis revenu de l'enfer… Et voici le meilleur joueur de l'histoire »

Rodri n'a pas seulement guidé l'Espagne vers le titre mondial en 2026 ; il a aussi été désigné meilleur joueur du tournoi, avant de livrer un message émouvant sur son retour de blessure.

Le milieu de terrain espagnol a confié àl’agence « Reuters » que son sacre intervenait moins de deux ans après sa rupture du ligament croisé, et il a souligné que son parcours pouvait servir de modèle à tous les joueurs confrontés à l’adversité.

« C’est la fin parfaite d’une belle histoire, je ne m’y attendais pas franchement », a-t-il ajouté.

Il a ajouté : « J’espère que les jeunes générations verront qu’un joueur qui atteint les sommets, puis tombe en enfer, peut revenir au plus haut niveau ; c’est un message sur la manière de surmonter les épreuves. »

Il a également salué l’esprit de corps de la Roja, insistant sur le fait que ce triomphe était le fruit d’un travail collectif plutôt que d’une performance individuelle : « C’est le secret de l’équipe nationale. Nous n’arrêtons jamais d’essayer et, au final, Dieu vous récompense. Nous avons fait preuve de courage. »

« Nous vivons nos moments les plus heureux. Ce groupe est exceptionnel. Nous sommes devenus champions du monde pour la deuxième fois. Ce fut le tournoi le plus difficile de l’histoire de la Coupe du monde. »

La star de Manchester City a également rendu hommage à l’Argentine et adressé des mots particuliers à Lionel Messi : « Nous avons battu une formidable équipe d’Argentine qui compte dans ses rangs Lionel Messi, le meilleur joueur de l’histoire. »

Concernant la finale, il a estimé que son équipe méritait le titre, ajoutant : « L’Argentine est championne du monde 2022 ; elle n’a pas créé beaucoup d’occasions, mais c’est une équipe difficile à percer. Quant à l’Espagne, c’est tout simplement une équipe formidable, et au final, le résultat était juste. »

Rodri a conclu cette soirée historique en remportant le Ballon d’or de la Coupe du monde 2026, après avoir mené l’Espagne vers la victoire (1-0 a.p.) contre l’Argentine, ajoutant ainsi le titre mondial à un palmarès déjà impressionnant comprenant l’Euro, la Ligue des champions et le Ballon d’or.

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