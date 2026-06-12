Rodri : « J'ai déjà tout dit sur Javi... Voici ma position concernant mon éventuel transfert au Real Madrid. »

Rodri, star de l’Espagne et de Manchester City, a clarifié sa situation après les déclarations d’Enrique Riquelme, ancien candidat à la présidence du Real Madrid.

Invité de l’émission « El Larguero », le milieu de terrain a évoqué l’ambiance du vestiaire à la veille de l’ouverture contre le Cap-Vert, son avenir, ainsi que la séquence virale où son partenaire Gavi lui marche sur le pied, un incident qui a alimenté les débats juste avant la rencontre amicale face au Pérou.

Cette séquence d’entraînement, largement commentée avant le dernier match amical face au Pérou, avait créé un mini-accrochage entre les deux milieux de terrain lors d’une séance avec la sélection.

Le coup de pied du joueur du FC Barcelone avait suscité l’inquiétude, avant que l’on ne se rende compte qu’il s’agissait seulement d’une frayeur passagère.

Le capitaine de la Roja a commenté l’incident lors de l’émission « El Larguero » sur la radio « Cadena SER » : « Il m’a frappé fort… Nous savons tous que Gavi est un joueur fougueux, mais c’est de l’histoire ancienne. »

Il a ensuite salué le tempérament de son partenaire : « C’est pareil pour lui, il joue sans retenue, c’est un jeune qui se moque de tout. Mais c’est ce qui nous plaît chez lui, et nous essayons de lui faire comprendre que les entraînements ne sont pas des matchs officiels. »

L’actuel joueur de Manchester City a reconnu avoir temporairement grondé son jeune partenaire au moment des faits : « Sur le coup, je ne savais pas que les caméras me filmait, mais franchement, je me suis vraiment énervé et j’ai tout balancé… mais bon (il rit) ».

Outre son rôle clé chez les Roja, le nom de Rodri a fait les gros titres ces dernières semaines, puisqu’il a été associé à l’élection présidentielle du Real Madrid.

Enrique Riquelme, l’un des candidats à la présidence du club, avait même affirmé pendant sa campagne que, s’il était élu, Rodri rejoindrait le Real Madrid.

Rodri a commenté cette affaire en déclarant : « Je vais être honnête avec vous, je me suis un peu tenu à l'écart de tout ça. C'est vrai que certaines rumeurs me parviennent, mais je ne sais pas exactement d'où elles viennent. Je comprends toutefois que cela fait partie du jeu, nous savons que nos noms circulent et nous l'acceptons. Je n’ai pas encore réfléchi à tout cela et je ne prends aucune décision pour l’instant ; je ne peux donc pas en dire plus. Le moment venu, j’analyserai la situation, mais ce temps n’est pas encore venu. »

Interrogé sur son avenir, il coupe court aux spéculations : « Je n’y pense pas, j’ai déjà dit et c’est vrai, je ne réfléchis à rien concernant mon avenir pour l’instant. La Coupe du monde sera décisive pour moi, et je ne m’y attarde pas. Après le processus que j’ai traversé et la préparation mentale suite à ma blessure, il serait illogique que je me disperse maintenant. Je me concentre sur mon championnat actuel, ce qui n’est pas une mince affaire, et après la Coupe du monde, nous verrons ce qui se passera. »