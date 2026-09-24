Rodri, lauréat du Ballon d'Or 2024, a dévoilé une liste restreinte de 6 joueurs qu'il verrait bien concourir pour le trophée lors de l'édition 2026.

Rodri a fait son retour dans la liste des candidats au Ballon d'Or 2026, après avoir remporté la Coupe du monde et décroché le titre de meilleur joueur du tournoi, devenant ainsi l'un des noms les plus en vue sur la scène. Sa liste personnelle a toutefois réservé plusieurs surprises, avec l'absence de noms marquants parmi ses choix.

Dans un entretien accordé à l'émission « Partizado de COPE », Rodri a déclaré souhaiter voir l'un des joueurs espagnols être couronné, désignant 6 noms qui, selon lui, disposent chacun de solides arguments pour l'emporter.

Rodri a affirmé, dans des propos relayés par la chaîne française RMC : « Ce que je souhaite vraiment, c'est qu'un joueur espagnol le remporte. Nous sommes 6 : Cucurella, Cubarsi, Rodri, Ruiz, Yamal, Torres. »

Il a ajouté : « Je peux vous dire que chacun d'entre eux mérite vraiment le Ballon d'Or. Je pense que tous mes coéquipiers ont de solides arguments. Fabian Ruiz est celui qui a remporté le plus grand nombre de titres, Cubarsi au vu de ce qu'il a accompli à seulement dix-neuf ans, Ferran a marqué le but décisif, quant à moi j'ai obtenu le titre de meilleur joueur du tournoi, et Lamine... c'est époustouflant. »

Il a ensuite poursuivi en s'interrogeant : « Ne pensez-vous pas qu'ils ont tous vraiment de véritables arguments ? »

Rodri écarte Mbappé, Dembélé et Kvara

Malgré ces 6 noms évoqués, Rodri a ignoré plusieurs des candidats les plus cités pour l'emporter au Ballon d'Or, au premier rang desquels Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia et Lionel Messi.

Le joueur du Barça a déclaré : « Ne pensez-vous pas qu'ils ont tous de véritables arguments à faire valoir ? Mais au final, il n'y aura qu'un seul vainqueur. Et heureusement, ce n'est pas moi qui vote ! »

Dans le même temps, Rodri a affirmé comprendre la campagne médiatique menée par Mbappé et Lamine Yamal pour décrocher le trophée, en déclarant : « Je trouve que c'est formidable qu'ils se croient les meilleurs au monde. »

Raphinha hors de la liste

En revanche, Rodri a exprimé sa surprise face à l'absence de son coéquipier au Barça, Raphinha, de la liste des trente candidats au Ballon d'Or.

Il a dit à propos de la star brésilienne : « C'est le joueur qui m'a le plus surpris, de loin. »

Il a ajouté : « Je lui ai dit : attends, ne jouais-tu pas à Leeds sur l'aile, en te projetant dans la profondeur et en marquant un but de temps en temps ? Et maintenant tu joues comme un véritable attaquant, cela dépasse mon entendement. Je ne comprends pas comment ton nom ne figure pas parmi les 30 meilleurs joueurs du Ballon d'Or. »

Rodri confirme sa présence à la cérémonie du Ballon d'Or

Rodri a confirmé sa présence à la cérémonie de remise des trophées du Ballon d'Or, prévue à Londres le 26 octobre prochain, dans l'éventualité d'une nouvelle surprise.

Il a déclaré : « Oui, je serai là, j'irai quoi qu'il arrive. Même le jour du Ballon d'Or, je pensais qu'ils n'allaient pas me remettre le trophée, mais j'étais présent. »

Le Real Madrid avait boycotté la cérémonie du Ballon d'Or en 2024, après avoir appris que le trophée ne reviendrait pas à son joueur brésilien Vinicius Junior, laissant Rodri être finalement couronné.

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