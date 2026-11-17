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Le milieu de terrain de Barcelone, Rodri, a identifié ce que l'équipe de Hans Flick doit améliorer pour jouer le titre en Liga et en Ligue des champions cette saison.

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Dans un entretien exclusif accordé au journal « Sport » lors de la cérémonie des Prix des valeurs à Barcelone, l'international espagnol a assuré que les performances en début de saison ne garantissaient rien sans une régularité sur la durée.

Évoquant les « récents revers » face au Paris Saint-Germain et au Real Madrid, Rodri a expliqué : « La régularité est ce que j'apprécie le plus dans l'équipe, et le début de saison a été impressionnant. »

Le joueur de 30 ans a toutefois insisté sur la nécessité pour le vestiaire d'éviter l'autosatisfaction et de se concentrer sur l'objectif d'atteindre son meilleur niveau lors des mois décisifs du printemps, plutôt que d'accepter prématurément l'étiquette de « favoris ».

Il a déclaré : « Nous devrons élever notre niveau et le maintenir dans le temps pour arriver à la période mars-avril avec des chances dans les compétitions, et nous devons vraiment le faire si nous voulons viser tous les titres. »

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Barcelone et la Ligue des champions

Abordant plus précisément la plus prestigieuse des compétitions européennes, il a ajouté : « À mon avis, ce club n'a plus remporté la Ligue des champions depuis longtemps, c'est l'objectif le plus pressant et celui que nous désirons le plus. Il n'y a donc pas de place pour le favoritisme et, en toute humilité, nous devrons élever notre niveau. »

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Sur le plan personnel, Rodri a assuré que sa récente absence relevait d'une mesure purement préventive et qu'il comptait reprendre pleinement l'entraînement collectif d'ici une semaine.

Rodri reçoit le prix des valeurs

Rodri a reçu le prix des valeurs 2026 lors de la cérémonie annuelle organisée par le journal « Sport », qui s'est tenue dans le bâtiment de la Pedrera en présence de plusieurs personnalités du monde du sport.

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Hans Flick, l'entraîneur de Barcelone, devait assister à la cérémonie pour recevoir son prix, mais il s'est excusé de son absence en raison d'un rhume, tandis que le joueur s'est exprimé sur son état d'esprit actuel.

« J'en profite beaucoup plus maintenant. Après la grave blessure que j'ai subie, et avec l'âge, puisqu'on vieillit, j'ai le sentiment de mieux savourer les moments, comme lors de la dernière Coupe du monde », a confié Rodri.

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Rodri a reçu le prix au nom de la sélection espagnole, mais il a précisé qu'il préférait la qualifier d'équipe : « Je préfère l'appeler l'équipe, parce que c'est vraiment ce que nous représentons. »

Il a ajouté : « Cela se voit encore plus dans les moments difficiles. Nous sommes un groupe, plutôt une famille très unie, et même si nous avons perdu hier, la série de victoires que nous avons enchaînée et qui est devenue un record reflète le travail que nous accomplissons avec Luis de la Fuente. »

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Une carrière semée d'embûches

Le parcours de Rodri n'a pas été exempt de difficultés. Malgré le statut considérable acquis par le milieu espagnol dans le football européen, la grave blessure subie en septembre 2024 a constitué l'une des étapes les plus difficiles de sa carrière professionnelle, puisqu'il a été contraint de s'éloigner des terrains pendant une longue période, un coup dur pour son club, Manchester City, et pour la sélection espagnole.

Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, il a vu sa saison avec le club anglais prendre fin, alors qu'il en était l'un des éléments les plus en vue et les plus influents dans l'animation du jeu.

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Son absence ne se limitait pas à ses qualités défensives : elle concernait aussi son rôle dans la construction des attaques et la maîtrise du rythme des matchs, ainsi que sa capacité à apporter à ses coéquipiers l'équilibre nécessaire entre les lignes.

Malgré la difficulté de cette période, Rodri a réussi à retrouver progressivement son statut, en s'appuyant sur sa grande expérience et sa lecture du jeu, des qualités qui ont fait de lui l'un des meilleurs milieux de terrain du monde.

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Il avait auparavant mené l'Espagne au sacre lors de l'Euro 2024, avant de remporter la même année le Ballon d'or, devançant plusieurs des plus grandes stars du football, en guise de consécration d'une carrière exceptionnelle.