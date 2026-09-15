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Hussein Hamdy

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Rodri : ce joueur m'a surpris au Barça et je recruterai mon ancien coéquipier pour renforcer l'attaque

Rodri
J. Alvarez
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Atlético Madrid vs Osasuna
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Le transfert complexe revient sur le devant de la scène

Rodri, milieu de terrain du FC Barcelone, a exprimé sa grande admiration pour le niveau affiché par son coéquipier Raphinha, soulignant que la condition physique dont fait preuve le joueur brésilien le stupéfie.

Selon le journal espagnol « Mundo Deportivo », Rodri, âgé de 30 ans, s'est exprimé avec franchise lors d'un entretien avec le quotidien, évoquant plusieurs de ses coéquipiers dans le vestiaire du FC Barcelone.

Le milieu de terrain fait partie des nouvelles recrues du club catalan, ce qui explique que presque tout soit encore nouveau pour lui.

Parmi les joueurs qu'il ne connaissait pas auparavant figure Raphinha, dont Rodri a admiré le niveau et l'intensité affichés par le joueur brésilien, alors qu'il est utilisé de façon surprenante comme véritable attaquant par Hansi Flick.

On a demandé à Rodri : « Quel est le joueur qui t'a le plus surpris dans l'équipe ? » Il a répondu : « Raphinha m'a énormément surpris. Il ne m'a pas surpris parce que je ne connaissais pas le joueur qu'il est, mais c'est un joueur extraordinaire, et il traverse une période formidable. »

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Il a ajouté : « De plus, je ris parce qu'il a le même âge que moi, et pourtant on dirait qu'il a une capacité physique... C'est vrai que nous avons des caractéristiques différentes, c'est évident, mais n'importe qui pourrait croire qu'il a 24 ou 25 ans, or non, il a 30 ans comme moi, et malgré cela il possède cette capacité physique impressionnante. »

Rodri a répondu à la question « Tu as joué avec lui à Manchester City et tu le connais bien, recruterais-tu Julian Alvarez ? », en disant : « C'est un joueur formidable. Bien sûr, oui, je recruterais Julian. J'ai d'ailleurs eu la chance de jouer avec lui pendant deux ans, et je le considère comme un joueur exceptionnel. Il a par ailleurs davantage évolué au poste de second attaquant qu'à celui de véritable attaquant, bien qu'il fût un joueur venu du poste de véritable attaquant. »

Il a conclu : « Alvarez s'est aussi adapté à un poste où il peut jouer derrière l'attaquant, ou comme second attaquant, et il a même disputé des matches au poste de milieu de terrain, mais pour moi c'est un joueur extraordinaire. »

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