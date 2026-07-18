Rodri, le capitaine de l’Espagne, a affirmé que le message principal de son équipe avant la finale de la Coupe du monde était d’avoir une envie de gagner plus forte que la peur de perdre, soulignant que la confrontation à venir contre l’Argentine constituait l’épreuve idéale pour remporter le titre mondial.

« Notre objectif était d'atteindre ce stade de la compétition, a-t-il rappelé en conférence de presse. Nous voulions gagner la Coupe du monde et nous savons que c'est à notre portée. nous avons prouvé que nous pouvions battre de grands adversaires et nous affrontons à présent le plus redoutable d’entre eux. Ce match sera le test parfait pour savoir si nous sommes capables de soulever la Coupe du monde, et notre envie de gagner doit surpasser notre peur de perdre. »

Interrogé sur les points forts de la Roja, il a ajouté : « Chaque équipe possède des atouts et des faiblesses. Nous sommes difficiles à battre, et nous maîtrisons notre surface de réparation ainsi que le milieu de terrain. Nous avons peu de points faibles, mais je les garde pour moi. »

Rodri a ensuite évoqué l’ambition de remporter la Coupe du monde, en déclarant : « Nous sommes le produit d’un processus de croissance et d’évolution qui a rendu l’équipe mature. J’ai déjà dit que cette génération ferait beaucoup parler d’elle. Le chemin qui nous a menés au titre de champions du monde, c’est ce que nous avons déjà accompli en remportant la Ligue des Nations et l’Euro. Nous sommes désormais en finale de la Coupe du monde, et dimanche, nous aurons l’occasion de rendre cette génération inoubliable. »

Interrogé sur l’ambiance attendue dans les tribunes et le soutien massif dont bénéficiera l’Argentine, Rodri a répondu : « Le soutien est important, mais le match se joue sur le terrain. Il y avait beaucoup de maillots espagnols dans les stades, nous avons senti la ferveur des supporters et nous comptons sur eux ; nous donnerons tout pour eux. »

Interrogé sur son évolution en tant que leader, il explique : « J’ai appris des anciens ce que ce rôle implique. Aujourd’hui, les joueurs se tournent vers moi, alors j’ai pris les devants. »

Interrogé sur son duel annoncé avec Lionel Messi, il a répondu : « Inutile de préciser ce qu’il représente. Pour moi, c’est le meilleur joueur de l’histoire. Il a su mener sa sélection, mais l’Argentine, ce n’est pas seulement Messi. Je pense que nos deux équipes sont celles qui jouent le mieux ensemble. »

Interrogé sur la présence de l’Argentine en finale pour la deuxième fois consécutive, le capitaine espagnol a salué la performance : « C’est tout à leur honneur et cela a une grande valeur ; à notre stade de développement, nous cherchons à faire de même. »

Évoquant la finale de la Coupe du monde 2010, Rodri a déclaré : « Cela fait longtemps, mais nous pouvons nous accrocher à cette mentalité qui consiste à viser un objectif qui semblait alors impossible pour notre pays. »

Interrogé sur les sacrifices qu’il serait prêt à faire pour soulever le trophée suprême, il a répondu : « Je ne sais pas. Le plus grand honneur, c’est d’être champion du monde. L’essentiel n’est pas ce que l’on va changer, mais le fait que tout relève d’un processus continu. Le plus important, c’est de prendre conscience que l’on est capable de viser le plus grand des exploits. »

Interrogé sur l’adage « celui qui domine le milieu de terrain remporte le match », il a répondu : « Je ne sais pas, mais je crois en l’importance du milieu de terrain pour l’emporter. Les deux équipes possèdent un excellent milieu, ce qui ne fera pas forcément la différence à 100 %. »

Interrogé sur l’identité de jeu de la Roja, il a ajouté : « Je ne sais pas quel est notre style, car nous n’en avons pas un de prédéfini. Nous traversons plutôt des phases différentes au cours des matchs, et aucun match ne ressemble à un autre. Tout dépend de l’adversaire. Cette rencontre sera plus physique, mais nous sommes capables de nous adapter à n’importe quelle situation. »

Rodri a conclu en évoquant d’éventuelles provocations adverses : « Cela fait partie du football. Nous verrons comment la rencontre se déroule. Je préfère penser que l’Argentine donnera tout pour être décisive et dominante, mais si cela se produit, nous ne tomberons pas dans le piège et nous l’ignorerons complètement. »