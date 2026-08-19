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Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

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Rodgers répond : Rيندرز débutera-t-il son aventure avec Al-Qadsiah face à Al-Ittihad ?

Al Quadisiya vs Al Ittihad
Al Quadisiya
Al Ittihad
Saudi Pro League
T. Reijnders
Brendan Rogers
Arabie saoudite
Pays-Bas
Irlande du Nord

La star néerlandaise a rejoint le club oriental en provenance de Manchester City

Le Nord-Irlandais Brendan Rodgers, entraîneur d'Al-Qadisiyah, a révélé la situation de son nouveau joueur néerlandais Tijjani Reijnders concernant sa participation avec l'équipe lors du prochain match face à Al-Ittihad, en Roshn Saudi League.

Al-Qadisiyah recevra Al-Ittihad après-demain vendredi, au stade Prince Mohammed bin Fahd de Dammam, lors de la deuxième journée de la Roshn Saudi League.

Rodgers a tenu une conférence de presse ce mercredi, quelques minutes après l'annonce officielle par Al-Qadisiyah de la signature de Reijnders en provenance de Manchester City, dans le cadre d'un transfert d'une valeur de 61 millions d'euros.

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Interrogé sur la situation du joueur néerlandais quant à une participation au match face à Al-Ittihad, l'entraîneur irlandais a répondu au journal saoudien « Al-Yaum » : « Nous verrons. Si la situation de Tijjani est en règle en matière d'enregistrement, il pourra bien sûr participer au match. »

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Il a ajouté : « Je promets que nous donnerons le meilleur de nous-mêmes, que nous serons une équipe compétitive cette saison, et que nous ferons tout notre possible pour remporter au moins un des quatre titres auxquels nous prenons part. »

Al-Qadisiyah dispute 4 compétitions au cours de la nouvelle saison, dont la plus notable est la Ligue des champions d'Asie Elite pour la première fois de son histoire, en plus de la Roshn Saudi League, la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées et la Supercoupe saoudienne.

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