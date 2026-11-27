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Le Nord-Irlandais Brendan Rodgers, entraîneur d'Al-Qadsiah, a reconnu avoir mis en garde ses joueurs sur certains points lors du match contre Al-Fayha en Roshn Saudi League, en raison du choc à venir face à Al-Nassr.

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Al-Qadsiah s'est imposé 2-0 face à Al-Fayha, qu'il recevait, lors de leur confrontation ce vendredi , au stade du club d'Al-Ettifaq à Dammam, pour la 13e journée de la Roshn Saudi League.

« Nous avons remporté une victoire importante. Nous avons joué mardi dernier hors du royaume, et nous avons encore joué aujourd'hui », a déclaré Rodgers en conférence de presse d'après-match, dans des propos rapportés par le journal saoudien « Asharq Al-Awsat ».

Il a ajouté : « Nous devions récupérer rapidement et aussi faire preuve de patience, et c'est ce qui s'est passé. Nous avons été patients jusqu'à marquer, nous avons consolidé notre avance avec le deuxième but et nous avons décroché la victoire. »

Le score est resté nul et vierge pendant 70 minutes, et Al-Qadsiah a frôlé le faux pas, incapable de trouver le chemin des filets d'Al-Fayha.

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Mais l'ailier saoudien Turki Al-Ammar a mis fin à la résistance d'Al-Fayha à la 71e minute : servi à l'entrée de la surface, il a décoché une frappe puissante du pied droit au fond des filets.

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De la même manière et depuis le même angle, le latéral droit Mohammed Abu Al-Shamat a inscrit le deuxième but d'Al-Qadsiah à la 88e minute, d'une frappe du gauche depuis l'entrée de la surface qui a fini dans les filets d'Al-Fayha.

Le technicien irlandais a poursuivi : « Nous avons de la qualité dans l'effectif, et c'est ce qui nous permet de continuer et de supporter toutes les situations de pression. Nous avons une bonne base de joueurs et des remplaçants d'un niveau qui nous donne la capacité de continuer à prendre des points. »

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Rodgers a également évoqué le prochain match contre Al-Nassr, prévu vendredi prochain à l'Al-Awwal Park, dans la capitale saoudienne Riyad, pour la 14e journée de la Roshn Saudi League.

« Nous avons suffisamment de temps pour regarder nos derniers matchs et les leurs (Al-Nassr), étudier les points faibles et les points forts, et décider de la manière dont nous allons préparer cette rencontre », a expliqué Rodgers.

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L'entraîneur d'Al-Qadsiah s'est aussi exprimé sur le choix d'aligner l'Espagnol Nacho Fernández, Mohammed Abu Al-Shamat et Musab Al-Juwayr face à Al-Fayha, alors qu'ils risquaient de manquer le match contre Al-Nassr en cas de carton jaune.

« Nous avons demandé aux joueurs de rester concentrés et de ne pas prendre de cartons. Ce sont des joueurs de grande qualité, capables de gérer les situations grâce à leur expérience », a-t-il précisé.

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Avant de développer : « Abu Al-Shamat a en plus réussi à marquer, Nacho est un joueur expérimenté et d'une grande valeur, et il en va de même pour Musab, qui a été solide et capable de donner le meilleur jusqu'à son remplacement. »

Le technicien irlandais a conclu en réagissant à certaines informations faisant état d'une étude visant à augmenter le nombre de joueurs étrangers en Roshn Saudi League à partir de la saison prochaine.

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« J'ai des joueurs saoudiens de haut niveau, je suis heureux de les avoir, et les meilleurs resteront, c'est certain », a déclaré Rodgers à ce sujet.

Il a nuancé : « Aucune décision officielle n'a été prise concernant l'augmentation du nombre de joueurs étrangers. Mais en championnat anglais, il y a 80 % de joueurs étrangers, et pourtant les bons joueurs anglais jouent ou évoluent à l'étranger, leur sélection est excellente elle aussi, et il y a des talents et des stars. »

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Et de conclure : « Mais comme je l'ai dit, les meilleurs joueurs saoudiens resteront un choix prioritaire en toutes circonstances. »

À noter que la victoire contre Al-Fayha a permis à Al-Qadsiah de prendre provisoirement la tête du championnat saoudien avec 31 points, soit un point d'avance sur Al-Hilal, qui compte deux matchs de moins.

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Al-Hilal pourrait reprendre la première place dès demain samedi s'il parvient à s'imposer sur la pelouse d'Al-Ettifaq, à Dammam, pour la 13e journée de la Roshn Saudi League.

Al-Nassr pourrait de son côté revenir à hauteur d'Al-Qadsiah en cas de victoire lors de son match face à Al-Hazem, demain samedi, au stade de la Cité sportive Roi-Abdallah de Buraydah, pour la 13e journée de la compétition.

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Si tel est le cas, le prochain match s'annonce explosif, car affronter Al-Qadsiah tourne au cauchemar pour les supporters d'Al-Nassr : le club de la province de l'Est a battu le club de la capitale lors des deux matchs de la saison dernière en Roshn Saudi League, à l'aller comme au retour, même si Al-Nassr a ensuite remporté le titre, après sept ans d'attente.