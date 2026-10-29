Le carton sur lequel Al-Qadisiyah a inondé les filets d'Al-Riyadh n'a pas été une simple victoire passagère lors de la 12e journée de la Roshn League, mais un message retentissant adressé par l'entraîneur nord-irlandais Brendan Rodgers à tous les grands clubs du championnat saoudien.

Après cette écrasante victoire 6-0 jeudi soir, Rodgers s'est présenté en conférence de presse après la rencontre pour dévoiler les coulisses de la terrifiante métamorphose de son équipe entre les deux mi-temps, et révéler une surprise sur les souffrances de son groupe face à la pression d'un calendrier sans pitié.

Le secret de la métamorphose : le resserrement des lignes

Rodgers a salué la prestation de ses joueurs : « Le résultat et la performance ont été excellents, et j'ai apprécié ce qu'a proposé Al-Riyadh en première mi-temps, car il a modifié son système et son plan, et son entraîneur a réalisé un travail formidable. »

Il a expliqué que son équipe, malgré ses deux buts inscrits en première période, avait besoin de plus d'efforts, ce qui a été corrigé à la pause : « Nous avons parlé de la nécessité de resserrer davantage les lignes et d'améliorer le placement », soulignant que ce simple ajustement a fait la différence, le pressing inversé s'étant nettement amélioré en seconde période, avec une plus grande possession et l'expression de la véritable qualité, ses joueurs devenant plus rapides et plus directs après la pause.

Al-Jaber et Sinjari : la récompense des travailleurs

L'entraîneur n'a pas oublié de féliciter les jeunes éléments ayant pris part à la rencontre, déclarant avec un bonheur manifeste : « Je suis heureux d'avoir fait jouer des joueurs qui n'ont pas beaucoup été alignés. Al-Jaber a joué et était à l'aise, Sinjari a marqué, ils travaillent dur tous les deux, et je suis ravi qu'ils aient saisi cette occasion. »

Au sujet de ses six victoires consécutives dans la ville de Riyad depuis son arrivée en décembre dernier, Rodgers a surpris tout le monde par sa réponse : « Je ne savais pas que nous avions enchaîné six victoires consécutives. J'aime la ville de Riyad, et nous voulons y jouer et proposer un football de grande qualité. »

Il a ajouté sur un ton ambitieux : « Nous essayons de placer Al-Qadisiyah sur la carte du football saoudien, et lorsque l'on vient à Riyad pour affronter de grands clubs, que l'on remporte les matchs et que l'on livre une prestation remarquable, cela me rend extrêmement heureux. »

Nous ne sommes pas des robots : une déclaration qui secoue la Roshn

Malgré la série de victoires et la place de leader, Rodgers a adressé un message fort sur les souffrances physiques de son équipe, révélant qu'Al-Qadisiyah dispose du plus faible nombre de jours de récupération comparé aux grands clubs.

Il a déclaré : « Cela crée une grande différence sur le plan physique, surtout lorsque l'on joue le vendredi, puis le lundi, puis le jeudi », évoquant l'impact de l'humidité élevée à Khobar qui épuise l'énergie des joueurs.

Il a conclu sa déclaration par une phrase qui restera le titre de cette période : « Les joueurs ne sont pas des robots, mais des êtres humains qui ressentent la fatigue, et ce qu'ils ont produit physiquement depuis le début de la saison relève de l'irréel. »

L'entraîneur a prédit que les performances d'Al-Qadisiyah s'amélioreront encore avec l'adoucissement des conditions climatiques et le retour des blessés, se disant pleinement satisfait des résultats de l'équipe en Ligue des champions d'Asie Élite et de sa position actuelle en Roshn League, et affirmant sa conviction que le meilleur reste à venir.