Robin van Persie se dit très satisfait de cette collaboration et espère prolonger son séjour au Feyenoord

Robin van Persie s'est dit très satisfait de sa collaboration avec Dick Advocaat, comme il l'a déclaré en conférence de presse après la rencontre face au FC Groningen. Le technicien aimerait d'ailleurs prolonger cette association la saison prochaine.

Samedi après-midi, au stade De Kuip, le Feyenoord s’est imposé 3-1 face au FC Groningen, un résultat qui relance les Rotterdamois dans la course à la deuxième place très convoitée de la VriendenLoterij Eredivisie.

Depuis mars, le vétéran de 78 ans, originaire de La Haye, occupe un rôle de conseiller : il ne siège pas sur le banc le jour du match, mais fait office de caisse de résonance.

« En réalité, je parle à Dick tous les jours, même quand il n’est pas là. On s’appelle presque quotidiennement et on discute de tout et de rien », explique Van Persie. « Ça se passe exactement comme avec mon staff. »

« Il apporte sa contribution de manière détendue et agréable, pose des questions pertinentes et réfléchit avec nous. J’apprécie vraiment cela », poursuit-il. Auparavant, Van Persie avait également confié à ESPN que l’entraîneur expérimenté jouait un rôle clé dans l’évolution du style de jeu, Feyenoord semblant désormais plus compact que lors des rencontres précédentes.

« Dick joue un rôle clé dans ce changement, mais mon staff et mes joueurs aussi. Nous travaillons sur différents scénarios et nous discutons avec les joueurs de ce qu’il faut faire », explique Van Persie à propos de l’impact d’Advocaat.

Van Persie souhaite d’ailleurs que le technicien, natif de La Haye, poursuive son rôle la saison prochaine au sein du deuxième de l’Eredivisie : « Si cela ne tenait qu’à moi, oui. Je trouverais cela très bien », conclut-il.