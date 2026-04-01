Robin van Persie reçoit une excellente nouvelle au Feyenoord dès la fin de la trêve internationale

Anis Hadj Moussa a fait son retour sur le terrain d'entraînement du Feyenoord mercredi. L'ailier algérien s'est même entraîné avec le groupe, ce qui semble être une bonne nouvelle à l'approche du match à l'extérieur contre le FC Volendam.

Feyenoord s'est entraîné à huis clos mercredi, ce qui signifie que le retour de Hadj Moussa n'est plus un secret. La semaine dernière, on apprenait encore que le meneur de jeu avait quitté le stage de préparation de l'Algérie

La Fédération algérienne de football a confirmé que le joueur du Feyenoord n'était pas suffisamment en forme pour jouer pendant la période des matchs internationaux. Le gaucher s'était blessé à l'aine lors du Klassieker entre le Feyenoord et l'Ajax (1-1).

Feyenoord a donc fait rentrer Hadj Moussa plus tôt à Rotterdam, où il a travaillé à sa récupération. Il semble que l'ailier soit disponible pour le match contre Volendam.

Le meilleur buteur Ayase Ueda a encore joué mardi soir avec le Japon contre l'Angleterre. L'adversaire des Oranje en Coupe du monde a remporté une belle victoire 0-1 à l'extérieur.

Feyenoord attendra toutefois avec impatience de voir dans quel état de forme Leo Sauer reviendra de Slovaquie. Le jeune talent s'est blessé la semaine dernière.

Il y a de fortes chances que Feyenoord aligne contre Volendam une ligne d'attaque composée de Hadj Moussa, Ueda et Raheem Sterling.