Robin van Persie réagit avec cynisme et s'en prend à l'arbitrage après le match nul contre Feyenoord

Dimanche après-midi, à Volendam, le Feyenoord n'a pas réussi à impressionner et n'a pu faire mieux qu'un match nul sans relief : 0-0. Après la rencontre, l'entraîneur Robin van Persie n'a pas pu s'empêcher de lancer une pique à l'arbitrage, qui, selon lui, a pris plusieurs décisions discutables.

Lors de la conférence de presse, plusieurs situations du match ont été évoquées, notamment des « occasions de penalty » autour de Gonçalo Borges et Ayase Ueda. Le rôle du VAR a également été mis en avant, après quoi Van Persie a exprimé son mécontentement avec cynisme.

« Il y en a eu aujourd’hui ? Vraiment ? Oh, d’accord. Bon, c’est bon à savoir qu’il y en a eu », a déclaré Van Persie, qui n’est clairement pas satisfait de la prestation de l’arbitrage et prend ensuite l’attaquant japonais comme exemple.

« Je trouve surtout que ce n’est pas juste pour Ayase », poursuit-il. « Il est très malmené, et c’est acceptable tant que ça reste dans les limites du jeu, mais Ayase est un joueur très fair-play. Il ne se jette pas par terre pour un rien. »

« Mais il n’obtient vraiment jamais rien, absolument rien. Il n’obtient pas de penalty, pas de coup franc, rien, jamais. C’est vraiment incroyable », a déclaré Van Persie, agacé, qui espère que son attaquant sera davantage protégé.

« Je trouve qu’Ayase mérite un peu plus de protection. Cette protection m’a manqué aujourd’hui. Et vous avez pu voir aujourd’hui que c’est mon avis », poursuit l’entraîneur, avant d’évoquer également le rôle de l’attaquant lui-même.

« Le timing est parfois juste un peu trop tardif ou un peu trop précoce, ce qui peut donner l’impression, en tant qu’arbitre ou VAR, qu’il ne s’agit pas d’un penalty. Mais neuf fois sur dix, c’est bien un penalty », poursuit-il.

« On lui tire sur le maillot et on commet des fautes. Ça n'en finit pas. Il pourrait certainement gérer ça avec plus d'intelligence. J'en ai déjà parlé avec lui et il est d'accord avec moi », conclut le joueur aux 102 sélections.