Robin van Persie offre immédiatement sa chance au joueur, de retour au club après un prêt au Feyenoord, lors de la phase de préparation

Cette saison, le Feyenoord a prêté onze joueurs. Robin van Persie a toutefois reconnu avoir eu des relations tendues avec trois d’entre eux : Gjivai Zechiël, Ramiz Zerrouki et Calvin Stengs. En conférence de presse, juste avant PEC – Feyenoord, l’entraîneur a annoncé qu’au moins l’un de ces joueurs de retour de prêt se verra offrir une chance.

Stengs a été relégué en Serie A avec Pise. Le milieu de terrain a connu une saison décevante, marquée par de nombreuses blessures, ce qui a conduit les Italiens à ne pas lever l’option d’achat de six millions d’euros. Zerrouki, lui, a été prêté au FC Twente et a manifesté son souhait de rester chez les Tukkers.

Feyenoord et Van Persie doivent encore trancher l’avenir de plusieurs joueurs dont le contrat expire ou qui rentrent de prêt. « Nous déciderons ensemble, par exemple, pour Gernot Trauner et Raheem Sterling. Je dois donc attendre la décision de la direction. Pour Zechiël, c’est un peu différent. »

Prêté cette saison au FC Utrecht, Zechiël est sous contrat avec Feyenoord jusqu’en 2028. « C’est un joueur de Feyenoord qui a bien joué, tout le monde en convient. Il aura sa chance lors de la préparation », assure Van Persie.

En mars, le joueur indiquait n’avoir eu aucun contact avec le club rotterdamois ; cela va bientôt changer. « Je vais prochainement m’entretenir avec lui pour faire le bilan de la saison et comprendre comment il l’a vécue. Je suis convaincu, et tout le monde est d’accord, qu’il mérite cette chance », assure l’ancien international.

L’entraîneur rotterdamois se félicite de la progression de Zechiël à Utrecht : « C’est une histoire très positive. On espère qu’un joueur s’en sorte aussi bien pendant un prêt », conclut Van Persie.

Zechiël brille cette saison. Dans le championnat d’Eredivisie, il a déjà inscrit huit buts et délivré cinq passes décisives. Interrogé par RTV Utrecht, il a affirmé qu’un retour au Feyenoord ne lui ferait pas peur : « Au plus haut niveau, la concurrence est toujours rude. »