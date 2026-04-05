Robin van Persie offre à un joueur du Feyenoord une quatrième place de titulaire en Eredivisie

Feyenoord affrontera le FC Volendam dimanche, dans le but de défendre sa deuxième place au classement de l'Eredivisie. L'entraîneur Robin van Persie a déjà dévoilé la composition de l'équipe pour ce match dans le village de pêcheurs.

Dimanche après-midi, l'entraîneur principal ne pourra pas compter sur Anel Ahmedhodzic. Le Bosnien ne figure pas dans la sélection pour le match et c'est donc Thijs Kraaijeveld qui débutera au cœur de la défense aux côtés de Tsuyoshi Watanabe.

Jordan Lotomba a fait forte impression lors du Klassieker contre l'Ajax, mais devra se contenter d'un rôle de remplaçant à Volendam. Mats Deijl, suspendu pour ce match, reprend sa place de titulaire.

Jordan Bos, qui a connu une excellente période internationale avec l'Australie, débutera sur le côté gauche de la défense. Timon Wellenreuther sera dans les cages.

Luciano Valente, Oussama Targhalline et Jakub Moder ont traversé la trêve internationale sans encombre et constituent les piliers du milieu de terrain à trois de Feyenoord. In-beom Hwang n’est pas encore assez en forme pour faire partie de la sélection.

Gonçalo Borges débute en attaque à droite, Anis Hadj Moussa est quant à lui absent à Volendam en raison d’une blessure. Le Portugais n’a été titularisé que trois fois depuis le début de cette saison d’Eredivisie. Ayase Ueda est l’attaquant le plus en retrait dans l’équipe de Van Persie, tandis que Raheem Sterling se voit offrir une nouvelle chance sur le flanc gauche.

Sur le banc des remplaçants du Feyenoord, on retrouve notamment Ilai Grootfaam (16 ans) et Jivayno Zinhagel (16 ans). Ces deux jeunes talents pourraient ainsi faire leurs débuts dimanche sous les couleurs du club de Rotterdam.

Composition du FC Volendam : à confirmer

Composition du Feyenoord : Wellenreuther ; Deijl, Watanabe, Kraaijeveld, Bos ; Targhalline, Valente, Moder ; Borges, Ueda, Sterling.