Robin van Persie maintient son onze de départ inchangé pour la course à une place en Ligue des champions

Le Feyenoord, qui lutte pour la deuxième place de l’Eredivisie, entend bien prendre les trois points lors de son déplacement chez Fortuna Sittard. Robin van Persie a déjà dévoilé le onze de départ des Rotterdamois pour cette rencontre programmée à 14h30.

L’entraîneur opte pour le même onze que lors de la victoire 3-1 contre le FC Groningen la semaine passée : Timon Wellenreuther dans les cages, Mats Deijl et Jordan Bos sur les côtés de la défense, et la paire Gernot Trauner-Tsuyoshi Watanabe en charnière centrale.

Givairo Read semblait pourtant parti pour être aligné d’entrée, mais l’entraîneur préfère ne prendre aucun risque avec le jeune arrière et lui préfère Deijl.

Thijs Kraaijeveld, profitant de l’absence de Jakub Moder, retrouve le milieu de terrain. Oussama Targhalline et Luciano Valente complètent ce trio.

Sur les ailes, Tobias van den Elshout conserve sa chance à gauche tandis qu’Anis Hadj Moussa occupe le couloir droit ; Ayase Ueda endosse le rôle de meneur de jeu.

Après les nuls du NEC (1-1) et de l’Ajax (2-2) samedi soir, les Rotterdamois peuvent désormais consolider leur deuxième place.

Composition de Fortuna Sittard : Branderhorst ; Hubner, Marquez, Kasanwirjo, Dahlhaus ; Van Ottele, Brittijn, Duivestijn ; Ihattaren, Sierhuis, Limnios.

Composition du Feyenoord : Wellenreuther ; Deijl, Trauner, Watanabe, Bos ; Targhalline, Kraaijeveld, Valente ; Hadj Moussa, Ueda, Van den Elshout.