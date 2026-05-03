Robin van Persie maintient son onze de départ inchangé dans la course à une place en Ligue des champions

Le Feyenoord, qui lutte pour la deuxième place de l’Eredivisie, entend bien prendre les trois points lors de son déplacement chez Fortuna Sittard. Robin van Persie a déjà dévoilé le onze de départ des Rotterdamois pour cette rencontre programmée à 14h30.

L’entraîneur opte pour le même onze que lors de la victoire 3-1 contre le FC Groningen la semaine passée : Timon Wellenreuther gardera les cages, tandis que Mats Deijl et Jordan Bos occuperont les couloirs défensifs droit et gauche. En charnière centrale, Gernot Trauner sera associé à Tsuyoshi Watanabe.

Givairo Read semblait pourtant parti pour débuter, mais l’entraîneur préfère ne pas prendre de risque avec le jeune arrière et lui préfère Deijl.

Thijs Kraaijeveld, qui remplace Jakub Moder, évoluera au milieu de terrain aux côtés d’Oussama Targhalline et de Luciano Valente.

Tobias van den Elshout se voit à nouveau offrir par Van Persie l’occasion de briller sur l’aile gauche, tandis qu’Anis Hadj Moussa occupe le flanc droit et qu’Ayase Ueda évolue en tant que meneur de jeu.

Après les matches nuls du NEC (1-1) et de l’Ajax (2-2) samedi soir, les Rotterdamois peuvent profiter d’une occasion en or de consolider leur deuxième place.

Composition de Fortuna Sittard :

Composition du Feyenoord : Wellenreuther ; Deijl, Trauner, Watanabe, Bos ; Targhalline, Kraaijeveld, Valente ; Hadj Moussa, Ueda, Van den Elshout.