Robin van Persie, l’entraîneur du Feyenoord, fait l’objet de vives critiques

Dans la rubrique « Au téléphone avec… », ESPN s’entretient ce lundi avec Kees Luijckx. L’ancien défenseur, désormais analyste des matchs aux Pays-Bas, livre son regard sur la saison mouvementée que traverse le Feyenoord.

« Te Kloese s’en va. C’est encore une fois un sujet délicat pour les personnes concernées. Il y a une lutte au sommet et, de l’extérieur, il est difficile de cerner exactement ce qui se passe », explique Luijckx, qui peine à interpréter précisément la situation chez Feyenoord.

L’ancien défenseur a entendu Dirk Kuijt livrer des propos pertinents sur Feyenoord dimanche dans l’émission Goedemorgen Eredivisie. « Il a expliqué en détail à quel point il est difficile de travailler là-bas. » L’actuel entraîneur du FC Dordrecht avait brièvement occupé un poste d’entraîneur des jeunes à Rotterdam-Sud et était pressenti pour devenir entraîneur principal, mais le projet a avorté.

Sous la conduite de Robin van Persie, le club lutte actuellement pour la deuxième place et une qualification en Ligue des champions. « Mais il est possible qu’il estime ensuite avoir fait son temps. Il a commis quelques erreurs évidentes cette saison, notamment en matière de hiérarchie dans le vestiaire. Cependant, je sais qu’il s’investit sans compter et qu’il sait généralement bien expliquer la situation. »

À ses yeux, Van Persie est un entraîneur honnête, pas un politicien, qui enchaîne les longues journées au club mais semble avoir un peu forcé ces derniers temps.

Van Persie affirme ne pas vouloir partir et est sous contrat jusqu’en 2027.