Robin van Persie fait l'éloge d'un « joueur de haut niveau » dans l'effectif du Feyenoord

Gernot Trauner fait son retour au Feyenoord, pour le plus grand plaisir de l'entraîneur Robin van Persie. Le défenseur central autrichien (34 ans) n'a pas encore disputé la moindre minute cette saison en raison d'une blessure persistante au tendon d'Achille.

Ces dernières semaines, Trauner s'entraîne de plus en plus souvent avec le groupe. Van Persie voit cette évolution d'un très bon œil, même s'il reste à voir si le vétéran aura du temps de jeu dans les dernières semaines de la saison.

« Chaque fois qu'il s'entraîne avec nous, cela me rend vraiment très heureux. C'est vraiment un joueur de grande classe », s'est réjoui Van Persie vendredi lors de la conférence de presse précédant le match à l'extérieur contre le FC Volendam dimanche.

« Gernot travaille aussi très dur pour ça. Nous verrons où cela nous mènera. En vue de la période à venir et de la saison prochaine », a déclaré Van Persie, faisant allusion au fait que le contrat de Trauner, qui arrive à échéance, a été officiellement résilié au 1er avril. Il s'agit d'une procédure standard pour les joueurs dont le contrat prend fin en été.

« Je suis surtout content de le voir plus souvent sur le terrain d’entraînement, car c’est très rare de retrouver ce niveau après avoir été absent aussi longtemps. Peu de joueurs y parviennent », a déclaré Van Persie, qui a également évoqué la condition physique d’Anis Hadj Moussa.

L'ailier s'est blessé lors du match contre l'Ajax et a donc dû renoncer aux matchs internationaux de l'Algérie. « Il est revenu la semaine dernière, s'est entraîné de manière adaptée et continue de le faire cette semaine. Il faudra donc attendre dimanche pour voir », précise l'entraîneur du Feyenoord.