Robin van Persie et Raheem Sterling ont récemment eu une discussion cruciale au Feyenoord

Robin van Persie et le Feyenoord attendent davantage de Raheem Sterling. Le joueur, qui compte 82 sélections avec l'Angleterre, a de nouveau fait l'objet de discussions vendredi lors de la conférence de presse.

Selon le journaliste Marcel van der Kraan du journal De Telegraaf, Sterling doit désormais vraiment se mettre au travail pour aider Feyenoord.

Pourtant, les Rotterdamois sont loin d’avoir fait une croix sur Sterling, a déclaré Van Persie lors de la conférence de presse de vendredi. « Je m’occupe justement beaucoup de lui. Il travaille dur pour améliorer sa condition physique et ses performances, et je le pousse dans cette direction. Il sait ce qu’il doit améliorer. »

Après le Klassieker entre Feyenoord et l'Ajax (1-1), lors duquel Sterling était plutôt absent, Van Persie s'est longuement entretenu avec la superstar. « Raheem sait très clairement ce que j'attends de lui. C'est précisément sur cela que je le coache. »

« Oui, je lui en demande beaucoup et, à l’entraînement, je lui accorde une attention particulière. Mais les grands joueurs savent bien gérer cette franchise », a conclu Van Persie.

Sterling a disputé jusqu’à présent 256 minutes, réparties sur cinq matches officiels. Contre l’Excelsior (victoire 2-1), il a délivré une passe décisive importante.

L'Anglais de 31 ans a encore six matchs de championnat pour se remettre en selle. L'objectif est que le Feyenoord se qualifie pour la Ligue des champions.